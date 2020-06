Bjelica se i sam znao uvaliti u polemike oko suđenja, pogotovo oko VAR-a, ali ovaj je put praktički stao na stranu sudaca

Svi koji smo se radovali povratku hrvatskog nogometa doživjeli smo proteklog vikenda hladan tuš. Utakmica polufinala Hrvatskog kupa između Rijeke i Osijeka završila je jako loše. Utakmica puna sudačkih grešaka završila je jednim krošeom koji je odjeknuo ligom.

Eros Grezda, poznat i pod nadimkom “udarač iz Osijeka”, kažnjen je i od HNS-a i od svog kluba. Kažnjeni su i suci Pajač i Jović koji neće suditi do kraja ove sezone, a sve je to prokomentirao i bivši trener Dinama Nenad Bjelica za Sportske novosti.

Bjelica se i sam znao uvaliti u polemike oko suđenja, pogotovo oko VAR-a, ali ovaj je put praktički stao na stranu sudaca.

“Osječanin sam, navijam za Osijek, navijao sam i u toj utakmici da prođe u finale Kupa, međutim, mislim da je sve to pretjerano. Sudačke pogreške se događaju, bilo ih je u velikim utakmicama i na našu štetu, ali pričati o nekim teorijama zavjerama nema smisla. Moramo se riješiti tog mentaliteta, spominjati bivšu državu nakon 28 godina, to je ružno. Ako se nismo u 28 godina promijenili, nećemo se nikad promijeniti. Pa što se nismo promijenili? Mi smo svi kreatori tog sustava i zato je ružno da se na taj način stvaraju neki alibiji.”, rekao je Bjelica koji je jasno osudio čin Erosa Grezde, a na kraju se osvrnuo i na VAR koji opet nije pomogao suđenju.

“Sad kad se vratimo na ono što sam rekao za VAR, to je to, sad su diskusije puno veće. Očekuješ da VAR ispravi pogrešku suca, ali svaki sudac ima svoj kriterij oko jedne situacije. To su stvari koje taj VAR čine neperfektnim. To je kao bijela kava. Ima miris kave, a nije kava, izgleda kao mlijeko, a nije ni mlijeko. Ljudi moraju shvatiti da je VAR za očite pogreške, a ovo je sve bila, što suci znaju reći, siva zona. Ta tehnologija nije savršena i zato sam rekao da je bolje da se onda sve prepusti sucu na terenu”, zaključio je Bjelica.