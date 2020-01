MORAMO SE PITATI, ISPLATI LI SE OLMU UOPĆE IĆI U NJEMAČKU? Detalji transfera su neobični, a dinamovca čekaju gotovo nevjerojatni uvjeti

Na neki bi način bilo fer da Dinamo izađe u susret Olmu i omogući mu da nastavi karijeru gdje god želi

Navodno je Dinamov Španjolac. Dani Olmo, veoma zainteresiran za mogućnost nastavka karijere u Bundesligi, koja slovi za gotovo najidealniju razvojnu ligu u Europi, a posebice za nastavak karijere u vodećoj momčadi lige s ponajboljim trenerom u Njemačkoj. Olmo bi, dakle, trebao nastaviti karijeru u vodećoj ekipi Bundeslige, Raseballsport Leipzigu.

Vrlo mlada ekipa također mlađahnog trenera Juliana Nagelsmanna igra najljepši nogomet u Njemačkoj, a uz Liverpool i Manchester City, možda i najljepši u Ligi prvaka, odnosno Europi. Međutim, za postoji sitan problem. Nijemci na transfere gledaju malo drugačije, dobro važu svaku ponudu, ne srljaju, ne kupuju na slijepo i što je za Dinamo loše, ne nude visoke odštete. Prije nekoliko dana je u Maksimir stigla mršava ponuda od svega 16 milijuna eura, ali Leipzig nije zatvorio vrata daljnjim pregovorima, pa je, ako je vjerovati tvrdnjama SN-a, ponuda Leipziga mogla bi se povisiti i na koncu zadovoljiti Dinamo.

Ne tako loš transfer

Priča je ovakva. Dinamo bi kroz razne bonuse i postotak od sljedeće prodaje namirio svoj apetit, a Olmo bi zaigrao u idealnom klubu za razvoj svoje karijere. Leipzig bi doista Dinamu odmah uplatio samo 16 milijuna eura, ali dobili bi dva milijuna za svaki plasman Leipziga u Ligu prvaka i to je već ove sezone osigurano jer teško da će Nagelsmannovu ekipu itko skinuti s prve pozicije u Bundesligi. Leipzigov uzlet tek je počeo i očekuje se da će sljedećih godina biti u vrhu Bundeslige, a ako Olmo potpiše na pet godina i svake godine se plasira u Ligu prvaka, Dinamo bi mogao dobiti deset milijuna eura i eto nas već na 26 milijuna eura.

No, to nije sve. Za svakih 15 utakmica koje Olmo odigra Dinamu bi pripao još milijun eura. I na kraju, Leipzig će Dinamu dati deset posto od sljedećeg transfera, a Olmu bi u ugovor ugradili klauzulu izlaznog transfera u visini od 80 ili čak sto milijuna eura. Dakle, ako ga prodaju za 80 milijuna eura, Dinamu bi pripalo još osam milijuna, odnosno deset, ako ga prodaju za sto milijuna eura. Dakle, kada se sve to na kraju pobroji cifra se kreće tu negdje oko onih 40 milijuna eura koliko je Dinamo prvotno zamislio da će zaraditi na Olmu. Vjerojatno, kada bi se već ostvario neki odnos s predstavnicima Leipziga, možda bi se i ta inicijalna cifra dala povećati za koji milijun pa na koncu Dinamo možda može doći i do nekih 17 ili 18 milijuna eura.

Idealan klub

Ipak, jedna je stvar tu puno važnija, a to je sam napredak i razvoj Danija Olma. Treba biti fer s jednom stvari. Čovjek donio Dinamu nastup u Ligi prvaka, proljeće u Europi i 50-ak milijuna eura u dvije godine iz fondova za elitna europska natjecanja. Na neki bi način bilo fer da Dinamo izađe u susret Olmu i omogući mu da nastavi karijeru gdje god želi, pa makar i ostali bez kojeg milijuna.

A opet, Olma u Leipzigu čekaju gotovo nevjerojatni uvjeti za razvoj. Čeka savršen sustav u koji bi se uklopio, čeka ga rad s jednim od najboljih trenera u Europi i čeka ga nogomet na vrhunskoj razini, a samim time su mu otvorena i vrata reprezentacije. Eto, mi nekako navijamo da ovaj scenarij prođe…