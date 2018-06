Porazgovarali smo s legendom Hajduka i hrvatskog nogometa Zoranom Vulićem o utakmici Vatrenih i Brazila, kao i o konačnom Dalićevom popisu na kojem se nije našao Matej Mitrović

Ima li Hrvatska razloga za optimizam unatoč porazu od Brazila? Pitanje je koje stoji u zraku nakon susreta sa Selecaom prošle nedjelje na Anfieldu 2-0. Ne treba raditi dramu zbog samog poraza, Vatreni su odigrali prvo poluvrijeme vrlo dobro, bili su bolji od Brazila, no ulaskom Neymara u drugom i Dalićevim izmjenama i rošadama u igri, očekivanim, u kojima je sudjelovalo šest igrača koji su zaigrali u drugom dijelu, igra naše izabrane vrste nije bila na nivou.

Utakmicu s Brazilom treba gledati kroz četiri detalja

Očekivano, sve se razvodnilo, ali takve utakmice služe za provjeru. Međutim, utakmicu s Brazilom treba gledati kroz četiri detalja. Prvi je svakako hoće li moći Ćorluka odigrati na visokom nivou nakon oporavka od ozljede, drugi je Dalićev eksperiment s Vidom na lijevom boku, što je uigravanje “specijala” za Argentinu i Messija koji se voli izvlačiti desno. Treći je svakako Rebić i Perišić na krilnim pozicijama, na kraju i Kramarić u špici gdje nije bilo lakše povrijeđenog Mandžukića i Nikole Kalinića…

“Meni je to sve bilo dobro, iako kad izgubiš utakmicu ne možeš reći da je bilo dobro. Prvo poluvrijeme smo igrali vrlo dobar nogomet, drugo smo malo pali, ali to je bilo i za očekivati. Brazil je ulaskom Neymara dobio na igri i zaigrao puno bolje. Tako da ne smijemo samo kroz ovu utakmicu gledati kakav će naš nastup biti. Nije ona presudna za naš nastup na SP-u. Ona nam je trebala da nas malo više uigra, da nam pokaže kakve kombinacije i mogućnosti imamo u igri s izmjenama. U svakom slučaju, bila je to dobra utakmica, unatoč porazu”, kazao nam je hrvatski trener i poznato nogometno ime Zoran Vulić i osvrnuo se na Dalićev eksperiment s Vidom lijevo i Lovrenom uz Ćorluku na Vidinom mjestu…

‘Prva utakmica s Nigerijom je najbitnija’

“Mislim da je to dobro. To je priprema za Argentinu. No, mi prvu utakmicu igramo protiv Nigerije i u toj utakmici, za mene, leži naš nastup na Mundijalu. Znači, mi se moramo koncetrirati na prvu utakmicu s Nigerijom, a ne razmišljati u ovom trenutku na Argentinu”, jasno nam je dao do znanja Zoran Vulić i osvrnuo se na pogreške Vatrenih protiv Selecaa, posebno na Jedvajevu kod gola Firmina za 2-0 (Brazilac mu je ušao s leđa, zagradio ga i zabio), kao i pogreške prilikom prvog pogotka na utakmici Neymara ili koju je učinio Mateo Kovačić, kad mu je prilikom prvog gola Neymara, Coutinho ušao s leđa. Da ne spominjemo i Duju Ćaleta Cara koji je u toj situaciji morao stajati bliže…

“U nogometu sitnice odlučuju utakmicu. Ove utakmice služe da te stvari ispravimo i svedemo na minumum. Prema tome, ja osobno mislim da je to bila utakmica SP-a, mislim da u tom drugom poluvremenu ne bi ušli niti Duje Ćaleta Car, kao niti Tin Jedvaj. Jednostavno, igrali bi oni momci koji su igrali u prvom poluvremenu. To bi bilo drugačije. No, ove utakmice služe da vidimo alternative ako nam nešto tijekom turnira bude trebalo. Prema tome, ne smijemo pričati o greškama mladih igrača, odnosno ne smijemo ih toliko isticati. To je njihovo sazrijevanje, ali te greške na SP-u će se skupo plaćati. Prema tome, mislim da je dobro da su se one dogodile i da se one događaju i u sljedećoj utakmici protiv Senegala, jer još imamo vremena za popravak istih prije početka prvenstva”.

‘Najgore je izborniku nekoga prekrižiti, staviti ga sa strane’

Vulić nam je prokomentirao i konačni Dalićev popis na kojem se nije našao Matej Mitrović. Branič Bešiktaša na posudbi u Club Bruggeu označen je kao višak. Njegov zastupnik Ivan Cvjetković, član hrvatske reprezentacije u povijesnoj utakmici sa SAD-om i Vulićev suigrač u toj utakmici, ogorčen je takvom odlukom. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Leverkusen’s Tin Jedvaj, Frankfurt’s Ante Rebic, Schalke’s on loan forward Marko Pjaca & Hoffenheim’s Andrej Kramaric have all been named in Croatia’s 23-man World Cup squad. #B04 #SGE #S04 #TSG pic.twitter.com/PRFPdyJz3H — Bundesliga Spotlight (@BundesligaSpot) June 4, 2018

“Nije to nikakvo iznenađenje. Znate, najgore je izborniku nekoga prekrižiti, staviti ga sa strane. Izbornik Dalić je tako odlučio i treba mu vjerovati. Ja mu osobno vjerujem”.

Kontaktirali smo Mitrovićevog zastupnika Ivana Cvjetkovića za izjavu o Dalićevoj odluci glede Mitrovića, ali nije bio raspoložen za razgovor. Samo nam je kratko kazao:

“Sve što sam imao za reći već sam rekao. To je sve što se tiče hrvatskih medija. Ne želim više nikome ništa govoriti”.