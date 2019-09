DOBRO ŠTO JE BJELICA PRODRMAO SVLAČIONICU: Morali su neki naučiti lekciju uoči Cityja; ‘Takva utakmica se više ne smije dogoditi’

Razgovarali smo s legendarnim bivšim Dinamovim napadačem Igorom Cvitanovićem

Nema sumnje da će za ovu momčad Dinama i Nenada Bjelicu sutrašnji spektakularni sraz s Manchester Cityjem na Etihadu (21.00), prvakom Engleske, biti najveća utakmica do sad. Građani su strašna momčad, u to nema sumnje, ali Dinamo je protiv Atalante prije dvanaest dana na Maksimiru, u 1. kolu grupe C, pokazao kako ove sezone ne misli biti samo prolaznik u ovom elitnom natjecanju…

JE LI DINAMO UOPĆE SVJESTAN S KIM IGRA? Izvukli smo zastrašujuće detalje o Guardiolinu Cityju, ali ima i jedna kvaka s ‘modrima’

Imamo li se čemu nadati u Manchesteru?

No, Man City nije Atalanta, a Etihad nije Maksimir. Stoga, imamo li se čemu nadati? Naravno da imamo… Nećemo se sad hvatati za onu poznatu frazu “lopta je okrugla”, ajmo se bolje uhvatiti za sjajnu trenersku viziju Nenada Bjelice i glad za pobjedama i senzacijama u Ligi prvaka njegovih izabranika, koji će sigurno sutra ostaviti zadnju kap znoja, pa i krvi ako će biti potrebno, samo kako bi se izvukao što bolji rezultat. “Ne nadaj se ničemu, očekuj puno”, neka nam to bude krilatica za ovaj sraz…

“Ne očekujem previše od ove utakmice. Ipak je City najveći favorit u grupi i teško da plavi mogu nešto više napraviti. Naravno, sportski se nadati, sportski je igrati na pobjedu, na što bolji rezultat. Samo pogled na budžet i momčad koju City ima govori dovoljno koliko je Man City u prednosti”, kazao nam je legendarni bivši Dinamov napadač Igor Cvitanović, koji je prema prema neslužbenim statistikama zabio više od 300 golova, a prema službenoj statistici zabio je ravno 165 golova u službenim utakmicama čime se nalazi na trećem mjestu vječne ljestvice strijelaca, iza slavnih Franje Wölfla i Augusta Lešnika, a neposredno ispred Slavena Zambate i Dražana Jerkovića, prema web siteu “Povijest Dinama.hr”.

[VIDEO] GUARDIOLA UOČI UTAKMICE PROTIV DINAMA: ‘Hrvati su agresivni, a na terenu se bore jedan za drugog kao braća’

‘Pep Guardiola sprema se za Dinamo kao da se radi o finalu Lige prvaka’

Cvita itekako zna kako je to igrati velike utakmice. A sudar protiv Cityja za Dinamo je veliki nogometni sraz, spektakl… No, iako su Građani apsolutni favoriti Pep Guardiola sprema se za Dinamo kao da se radi o finalu Lige prvaka…

“Naravno, to je normalno i obveza svakog trenera. Tako da vjerujem da će Manchester sigurno ozbiljno shvatiti Modre. Dinamo je ipak pobijedio Atalantu, treću momčad Serie A prošle sezone i trenutno ove nakon 6 odigranih prvenstvenih kola. To se ne smije i ne može podcijeniti, gurnuti u stranu, zanemariti… Sigurno da će Man City ozbiljno shvatiti utakmicu. Činjenica je da je Manchester City apsolutni favorit i sigurno da Dinamo ne može previše izgubiti, može samo dobiti, predstaviti se u dobrom svijetlu, i to je to. Treba se pripremiti za ono što dolazi, a to su utakmice protiv Šahtara, uzvrat u Milanu protiv Atalante, govorim isključivo sad za Ligu prvaka”, objašnjava nam Igor Cvitanović.

PEP SE NAKLONIO HRVATIMA I ČITAVOJ EX-YU: Iz svog vremena izvukao dva imena koja su ga posebno impresionirala

City je jaka momčad, projekt u koji su bogati arapski šeici puno uložili i dali blagoslov Txikiju Begiristainu i Pepu Guardioli, kreatorima moderne Barcelone koja je uvela revoluciju u nogomet. Njima je dan zadatak da stvore još jednu nogometnu silu, globalnu silu koja će konačno ove sezone uzeti toliko željenu Ligu prvaka. Uz spomenuto, Dinamo na Otoku ima i negativni trend…

Dinamo bez pobjede na Otoku

Naime, otkad postoje europska klupska natjecanja, kako god se zvala i u kojem se god formatu igrala, Dinamo nikad, ali baš nikad nije uspio pobijediti u Engleskoj i Škotskoj. Da, uklet je Otok za plave, još tamo od 1998. i poraza od Celtica 0:1 u Glasgowu. Nećemo spominjati onu utakmicu protiv Leedsa na Otoku koja je završila 0:0, nakon koje je Dinamo s ukupnih 2:0 osvojio Kup velesajamskih gradova 1967…

Eto, osim tog remija u Leedsu bio je još samo jedan neriješen ishod, onih opjevanih 0:0 na Old Traffordu 1999. protiv Manchester Uniteda, donio je veselje navijačima. Sve ostalo bilo je razočaranje. Znači, Newcastle 1997. i poraz u gostima 2:1, a onda ona drama u uzvratu, produžetak i ispadanje nakon gola Temurija Ketsbaia u 119. minuti rezultatom 2:2…

Nakon toga, uslijedio je sraz s londonskim Fulhamom. Težak 0:3 poraz u Zagrebu, da bi u uzvratu opet izgubio, bilo je 2:1 za domaćine. Arsenal je 2006. bio prava repriza. Nakon maksimirskih 0:3 u onom grotlu koji se i dan dana pamti, Eduardo je zabio vodeći gol na Emiratesu i probudio nadu i maštu kod Dinamovih navijača koji su u toj utakmici na tribinama briljirali navijanjem. No, na kraju je na semaforu opet pisalo 2:1 za engleski sastav. Protiv Tottenhama 2009. nije bilo ni najmanje nade niti vjere u pobjedu ili dobar rezultat, Spursi su u Europskoj ligi slavili s uvjerljivih 4:0. Za kraj dosadašnjeg niza opet Arsenal iz Lige prvaka 2015., uvjerljivih 3:0 na Emiratesu i revanš za zagrebački poraz od 2:1…

‘Uvijek može dogoditi loš dan svakom pojedincu i momčadi’

“Gledajte, istina da povijest Dinamu protiv engleskih klubova ne ide na ruku, kao što je istina i što je nezahvalno govoriti o slabostima tako jakih momčadi. Naravno da se uvijek može dogoditi loš dan svakom pojedincu, naravno da se može dogoditi da momčad ne funkcionira dobro i ne igra dobro taj dan, ali generalno o slabostima jedne takve momčadi jako je teško govoriti. Dinamo mora biti koncetriran, maksimalno ozbiljan, defenzivno jako dobar i po mogućnosti istrčavati jako lijepo kontre, E oonda Dinamo može i nešto napraviti. No, ukoliko će defenzivno biti loš i ukoliko u defenzivi svi neće izvršavati svoje zadatke i naputke, onda može imati velikih problema”, govori nam Cvita.

Atalantu je Bjelica pobijedio Dinamo s tri igrača u zadnjoj liniji što je bilo iznenađenje za Gian Piera Gasperinija na koji strateg Atalante nije imao odgovor, a Lokomotivu s onom starom formacijom s četvoricom ispred Dominika Livakovića. Ali tim je dvjema pobjedama zajedničko čak 10 igrača u startnoj postavi…

“Gledajte, Dinamo je sasvim sigurno najkvalitetnija momčad u Hrvatskoj, bez obzira što se i dogodio taj poraz u Varaždinu, a Nenad Bjelica zna svoj posao. Ja sam i dalje uvjeren da će plavi uvjerljivo osvojiti prvenstvo. Premda to sad možda ne izgleda tako, ali generalno je to moj stav. Dinamo je protiv Lokomotive ušao ozbiljno, angažirano, maksimalno motivirano, mogla je i Lomomotiva i više golova primiti da nije bilo raspoloženog Grbića”.

U Varaždinu je Bjelica rotirao momčad, tražio igrače koji su u formi

U Varaždinu je, pak, Bjelica rotirao momčad, tražio igrače koji su u formi, tražio one koji bi mogli biti zamjena i za nekoga iz udarnog poretka, za one koji su igrali protiv Atalante. I dogodio se poraz koji je naljutio Bjelicu i osvjestio igrače. Ponekad poraz zna biti i dobar za “buđenje”…

“Nijedan poraz nikad nije dobar za ništa, ali kad se dogodi takav poraz uvijek se treba nešto izvući iz toga. Ako se shvate neke stvari koje su se loše radile, ako se shvate neke stvari koje se ne smiju raditi, onda se iz takvog jednog poraza može puno toga izvući”.

Bjelica je neposredno nakon poraza od Varaždina podigao tenzije, upalio alarm i bez dlake na jeziku progovorio o potencijalnom nezadovoljstvu igrača minutažom, o onima koji su poletjeli, koji misle da zaslužuju bolji status, koji su glavom još bili u utakmici protiv Atalante. Neke je očito malo ponijelo, ali strateg plavih brzo je takve prizemljio…

Prozivke nakon iznenađujućeg poraza u Varaždinu

Nakon “prozivki”, u Manchester je Bjelica poveo 22 igrača, sve one koji su zdravi i na koje računa. Neće biti samo ozlijeđenih Komnena Andrića, Dinka Horkaša, Marka Leškovića i Lovre Majera. U kadru A momčadi neće biti niti Antonija Marina, ali on će također u Manchester, samo u kadru juniorske momčadi koja igra Ligu prvaka mladih. No, tu je prozvani dvojac Izet Hajrović i Amer Gojak.

Trenirali su i Theophile kao i Dilaver, treba vidjeti kako će izgledati na treningu u Manchesteru. Oni su još pod upitnikom za utakmicu…

“Ne bih se baš referirao na to što je Bjelica mislio kad je davao takve izjave i na koga je direktno mislio, on to najbolje zna. No, činjenica je da se takva utakmica protiv Varaždina ne smije dogoditi, ako se uzme u obzir kvalitetu koju imaju plavu, s obzirom na koncetraciju i kvalitete i novaca kakvu Dinamo ima u odnosu na Varaždin, ne bi se smjelo to dagađati. Naravno da se uvijek takve stvari mogu dogoditi. No, kako sam već rekao. Pouke se trebaju izvući, porazi nikad nisu dobri, ali pouke jesu”, zaključio je Igor Cvitanović.