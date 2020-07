MORAJU IM SE NAKLONITI I NAJVEĆI HEJTERI: Prijeti im raspad u nekoliko dana, a bili su otrov za velike klubove i imaju najljepšu priču sezone

Svašta se o Lokomotivi govorilo i pisalo proteklih godina, možda i s pravom jer dobar dio svojeg uzleta i postavljanja na noge duguju Dinamu

Nazivaju ih svakojakim pogrdnim imenima, Dinamovim satelitom, sestrinskom firmom Dinama, filijalom, umjetnim i plastičnim klubom bez navijača, tvornicom za preradu Dinamovih igrača, osporavaju njihovo značenje u hrvatskom nogometu, zanemaruju njihov uspjeh, govore da ih samo rodbina dolazi gledati i da ih treba izbaciti iz lige, tvrde da nikada neće zaslužiti da se njihova utakmica protiv Dinama naziva gradskim derbijem…

Svašta se o Lokomotivi govorilo i pisalo proteklih godina, možda i s pravom jer dobar dio svojeg uzleta i postavljanja na noge duguju Dinamu koji je iz sezone u sezonu na Kajzericu slao na desetke svojih igrača i koji su tamo uglavnom bili ključne figure u momčadi.

Pobunjenici

Međutim, sve se za Lokomotivu promijenilo prije, otprilike, malo više od dvije godine. Iako su i dalje zaduživali Dinamove igrače i slali u suprotnom smjeru svoje najveće talente, u Lokomotivi je proradio neki prkos, neka želja za samostalnosti i neovisnosti. Govorilo se o nekom zahlađenju odnosa na relaciji Zdravko Mamić – Božidar Šikić, a da se nešto zaista događa postalo je jasno onog trenutka kada je Lokomotiva počela pobjeđivati Dinamo u gradskim derbijima i praktički ih “sramotiti” na njihovom teritoriju, odnosno, kada je klub počeo sam skautirati i dovoditi talentirane nogometaše mimo “roditeljskog” kluba te na njima zarađivati opasan novac.

Da, možda to zvuči ovako malo pobunjenički, ali ako se sagleda šira slika, koja se godinama stvarala oko tih dvaju klubova i njihova odnosa, zvuči sasvim realno.

Konačno sazrijeli

Lokomotiva je prije svega iznenadila zrelošću i odmaknula se od gotovo lakrdijaških postulata HNL-a. Tu ponajprije mislimo na činjenicu da ih isti trener vodi već dvije i pol godine. Lokomotiva je u tom periodu proživljavala goleme oscilacije, od toga da su pobjeđivali Dinamo, Hajduk i Rijeku pa do toga da su nizali tri poraza za redom i to ove sezone i imali čak devet utakmica bez pobjede ako se tim trima porezima pribroji šest utakmica s kraja prošle sezone.

Nema tog kluba u HNL-u koji bi takav loš niz oprostio treneru pa sve i da se ovaj zove Pep Guardiola. Lokomotiva je tu pokazala dosad neviđenu zrelost i ukazala je povjerenje Goranu Tomiću, treneru koji ih je možemo to i moramo reći podigao na jednu sasvim novu i za njih do tada nedostižnu razinu.

Goran Tomić

Tomić je trenutno, prema skromnom mišljenju autora ovog komentara, najbolji trener Prve HNL i svakako jedan od najboljih hrvatskih trenera uopće. Čovjek je izvrstan taktičar koji je svojedobno imao prilike raditi s jednim od najboljih stratega u povijesti Sven-Goranom Erikssenom. Isto tako moderan je trener koji prati nove trendove i u Lokomotivi je uspostavio vrlo kvalitetan i produktivan sustav te ima jasnu nogometnu filozofiju od koje ne odstupa. Nadalje, Tomić je u Lokomotivi dokazao da zna odlično raditi s mladim igračima, gotovo svake sezone njegov sustav izbaci dvoje ili troje mladih igrača, a trenutno ima jednu od najmlađih ekipa u HNL-u i s njom je osvojio drugo mjesto, mjesto koje vodi u Ligu prvaka.

Zna uspostaviti balans iskusnih i mladih igrača i razuman je trener koji shvaća politiku kluba i koji će imati strpljenja s ciklusima prodaje i stvaranja nove ekipe. Tomić je jedan od rijetkih trenera u HNL-u koji nikada nije imao ispade, na konferencijama i pred kamerama je uvijek ugodan, elokventan, reprezentativan.

Upravo je zbog njega i zrelosti Uprave kluba koja ga nije potjerala nakon prve serije loših rezultata, Lokomotiva danas najsvjetlija točka Prve HNL ove sezone, klub koji igra najbolji nogomet i o kojem se može govoriti samo u superlativima.

Najljepša priča ove sezone

Izuzmemo li loš start na početku sezone koji je u konačnici samo rezultat toga daje Lokomotiva rasprodala najvažnije igrače i da je Tomić morao “ad hoc” slagati novu ekipu koju su pak sačinjavali i domaći i strani igrači, Lokomotiva je u kontinuitetu odigrala gotovo savršenu sezonu. Nisu upadali u “crne serije”, igrači su gotovo cijele sezone održavali dobru formu, igra im je bila sve bolja iz mjeseca u mjesec i na koncu su predvodili najzanimljiviji rasplet Prve HNL u novijoj povijesti te zasluženo ušli u kvalifikacije za Ligu prvaka. Definitivno najljepša priča ove sezone.

Međutim, Lokomotiva ne može pobjeći iz sredine u kojoj djeluje i činjenice da je to još uvijek hrvatska liga, siromašna i sponzorima nezanimljiva liga u kojoj klubovi preživljavaju isključivo od prodaje najboljih igrača. Lijepa priča koju je Lokomotiva ove sezone ispisala može se pretvoriti u noćnu moru već u sljedećih nekoliko tjedana.

Otrovna desna strana

Treba svakako naglasiti da je Lokomotiva ove sezone jahala na leđima nekolicine izvanserijskih igrača. Prije svega Lirima Kastratija, mladog Kosovara i službeno najbržeg igrača Prve HNL. Na njemu je Tomić zapravo i gradio igru. Eksplozivnost i pravovremenost u kontri, lucidnost, prodornost, dribling, moć ponavljanja, dobar šut i nesebičnost, promovirale su Kastratija u fokalnu točku Lokomotive i defitinvno najubojitije desno krilo HNL-a. Kastrati je bio otrov za baš sve obrane u ligi, a napomenimo kako je u okomitoj liniji iza sebe imao fantastičnog beka Frana Karačića koji se s njim sjajno nadopunjavao i preklapao, podizao se više i igrao gotovo tandemski. Igra Lokomotive praktički je gravitirala oko te Kastratijeve desne strane i to s razlogom jer je dečko bio nezaustavljiv.

Jednako dobar posao, bez kojeg efikasnost desne strane ne bi bila moguća, radili su i ostali igrači. Tu ponajprije valja izdvojiti Kristijana Jakića koji je jedan od najboljih defenzivnih veznih u ligi, zatim sjajnog mladog veznjaka Enisa Cokaja, stopere Denisa Kolingera i Jona Mersinaja, ofenzivce Myrta Uzunije i Indrida Tucija, a velik obol dali su i napadač Marko Tolić te fantastični vratar Ivo Grbić koji je na pragu reprezntacije.

Kraj lijepe priče

Ali, lijepoj priči tu dolazi kraj. Naime, Lokomotiva je još zimus dogovorila transfere Lirima Kastratija i Frana Karačića. Obojica odlaze, vidi čuda, u Dinamo, a pridružit će im se i Kristijan Jakić koji je prije nekoliko dana potpisao za “modre”. Starih se navika teško riješiti, ali činjenica je, Dinamo je opet pobrstio Lokomotivi sve najbolje igrače. Kastratija su doveli, pazite sada, za dva milijuna eura. Najbolje desno krilo i najbržeg igrača s tek napunjenom 21 godinom, platili su dva milijuna eura. Teško se možemo oteti dojmu da je Lokomotiva mogla dobiti više, ali eto, kompenzirat će im Dinamo to nekom posudbom ili prepuštanjem kojeg mladog igrača, u to ne sumnjamo.

Nadalje, Karačić je otišao bez odštete. Istekao mu je ugovor i na zimu je potpisao za Dinamo, a ovi su ga ostavili na posudbi i postoji mala vjerojatno da će ostati još do zime, ali opet na to ne treba računati sa sigurnošću. Jakić je prešao prije nekoliko dana na Maksimir i to za 1.2 milijuna eura. Opet, neki će reći premalo za tako sjajnog mladog igrača, ali eto, velimo, vjerojatno su s razlogom pristali na takav transfer.

I kao da odlazak trojice ključnih igrača nije dovoljan problem za Lokomotivu, imamo i još ponešto situacija. Nedavno je dogovoren transfer Myrta Uzunija koji je potpisao za Ferencvaroš za malo manje od dva milijuna eura. Ostali su, dakle, i bez udarne igle. I tu još nije kraj mogućem osipanju. Postoje navodno interesi za vratarom Ivom Grbićem, kapetan Kolinger je već u srednjim dvadesetim godinama i ako kani ostvarivati transfer sada mu je idealna klima, a isto tako zanimljivi su igrači i Tuci i Mersinaj i nije nemoguće očekivati ponude za njih.

Gotova Tomićeva era?

No, krucijalni problem nazire se kod Gorana Tomića. Uz Kastratija, baš je Goran Tomić najveća zvijezda Lokomotive i njegov rad je itekako zapažen i u Hrvatskoj, a vjerojatno i izvan granica države. Tomiću istječe ugovor ovoga ljeta i još je uvijek u fazi pregovora, a za naš je portal nedavno otkrio kako postoji i šansa da napusti klub.

“Jako je lijepo to čuti da vas tako doživljavaju u javnosti. To je san svakog trenera. U pregovorima sam s Lokomotivom za novi ugovor. No, svatko od trenera, svaki trener u svojoj karijeri želi otići stepenicu više, pa tako i ja. Dok se to ne dogodi, sretan sam i zadovoljan tu, pa ćemo vidjeti dalje. Meni bi kruna svega bilo da vodim momčad u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Ali kažem, u današnjem nogometu se nikad ne zna, sve se dogodi doslovno preko noći. Kažem, kad sezona završi vidjet ćemo. Sad je prvenstveno fokusa na finalu Kupa, ali vidjet ćemo što će biti”, kazao nam je Goran Tomić.

ŠTO ĆE BITI S EURO LOKOSIMA, OSTAJE LI NA KLUPI (ČUDO)TVORAC SEZONE ZA PAMĆENJE? ‘Htio bih voditi momčad u LP, ali vidjet ćemo što će biti’

Odlazak Gorana Tomića bio bi uvjerljivo najteži udarac za Lokomotivu. Trenera koji ima strpljenja graditi svake sezone novu momčad, koji ima znanja i volje stvarati mlade igrače i onda ih zahvaljujući svojoj ekspertizi vrlo brzo afirmirati i s njima pucati na sam vrh lige, ne možete pronaći na svakom koraku, a posebice ne u HNL-u koji melje mlade trenere i gasi im karijeru nakon svega nekoliko mjeseci djelovanja. Pitajte samo Igora Jovićevića i Marija Cvitanovića što misle o tome, a riječ je o dvojici vrhunskih mladih trenera.

Europska Lokomotiva?

Što na koncu očekivati od europske Lokomotive? Sve i da Tomić ostane, da ostanu obrambeni igrači i vratar, bez ove desne strane i Uzunija u napadu Lokomotiva će biti upola slabija. Samo Kastrati i Uzuni su ove sezone zabili kombinirano 23 gola i 14 asistencija, a može se tu pridodati i Karačićeva tri gola i tri asistencije, kao i Jakićeva četiri gola i tri asistencije. Lokomotiva je ove sezone zabila 57 golova, a sami možete zbrojiti koliko su tu doprinijeli spomenuti igrači.

Lokomotiva ima težak ždrijeb u Ligi prvaka, nisu nositelji i igrat će protiv jakih klubova i uz to igra se na jednu utakmicu, dakle nema mjesta za pogrešku. Iako bi silno voljeli da ekipa s Kajzerice ostvari i neki europski rezultat ili da se barem, kao Dinamo ove sezone, tamo ne osramote, nekako se čini da takav scenarij vjerojatno nećemo imati prilike vidjeti. Nema sumnje, Lokomotiva će i dalje raditi dobar posao, sada imaju novca i za pojačanja, skauti im rade odličan posao, a uspiju li zadržati Gorana Tomića postoji nada da će, ako ništa, u HNL-u i dalje biti otrov za “velike” klubove.