MORA DA JE BILO GADNO I U SVLAČIONICI REALA: Zidane i kapetan Ramos grmili na Modrića i suigrače nakon utakmice

Zinedine Zidane i kapetan Serigo Ramos nisu bili nimalo zadovoljni igrom svoje momčadi

Španjolski nogometni velikan Real Madrid pobjedom 3-1 protiv Eibara krenuo je u nastavak La Lige koja je mirovala tri mjeseca zbog pandemije koronavirusa.

“Kraljevski klub” je rutinski stigao do tri boda i tako nastavio lov za vodećom Barcelonom. Real je sav posao obavio u prvom poluvremenu postigavši tri gola, a strijelci su bili Toni Kroos (4), Sergi Ramos (30) i Marcelo (37).

Zidane nezadovoljan

Iako je Real već nakon malo više od pola sata riješio pitanje pobjednika, nakon utakmice trener Zinedine Zidane i kapetan Serigo Ramos nisu bili nimalo zadovoljni igrom svoje momčadi. Vjerojatno je bilo vatreno i u svlačionici, ali dvojac je i javno kritizirao svoju momčad.

“Ne znam, bilo je to nešto novo, dosad neviđeno, ali moramo se prilagoditi. Nismo bili dobri u drugom poluvremenu. Ne znam je li problem bio u našoj fizičkoj spremi ili u nekom drugom elementu, ali nije bilo dobro. Prvo poluvrijeme smo bili jako dobri i uvjerljivi. Osvojili smo važna tri boda, ostalo je još samo deset utakmica”, govorio je Zidane.

Trener Reala je već nakon sat vremena igre iskoristio četiri od pet zamjena. “Možda je drugi dio bio takav jer je sve oko prvog bilo sjajno pa su se igrači opustili. Morao sam napraviti neke promjene. Prvo sam izvadio Carvajala zato što je uganuo gležanj, Ramos je imao manjih problema, a Eden neko vrijeme nije igrao, Ipak, ne mislim da su zamjene te koje su riješile utakmicu. Znali smo da Hazardu malo fali ritma jer dugo nije odigrao cijelu utakmicu, ali odigrao je vrlo dobrih sat vremena. Dobio je jedan udarac i malo se prepao, ali to je nogomet. Što se tiče tog da napadači nisu zabili golove, ne brine me to. Imamo sjajne igrače prema naprijed i to će doći”, rekao je Zidane.

I Ramos nezadovoljan

Nadalje, nije baš zadovoljan bio niti kapetan Sergio Ramos. “Igrali smo dobro i radili sve što je trebalo da bismo se nogometu vratili u najboljoj mogućoj formi. Ipak, normalno je da nismo odigrali cijelu utakmicu na istoj razini. Normalno je da u dva poluvremena ne igramo u jednakom intenzitetu pa smo u drugom poluvremenu Eibaru poklanjali šanse”, rekao je Ramos.

Uputio je i kritiku i prema svojoj igri. “Jednostavno nisam bio u utakmici u drugom dijelu, ali ako gledamo samo fizički, svi smo bili u dobrom stanju. Moramo raditi na tome da budemo još bolji, mislim da je dobro što imamo mogućnost napraviti pet zamjena. To će dobro doći kad temperature postanu nepodnošljive. Posljednjih nekoliko tjedana je bilo jako čudno za sve. Kao kapetan, trudio sam se poslati poruku podrške svima koji su zbog korone nekoga izgubili. Nogomet je zabava, ali može i pomoći u takvim trenucima”, završio je Ramos.