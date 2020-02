Dinamovi navijači na službenoj su Facebook stranici kluba lijepo “počastili” modru momčad

Već dugo nismo vidjeli senzaciju kao danas na Rujevici. Rijeka je izbacila Dinamo u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa pobjedom 1:0 na domaćem terenu.

Utakmica je igrana po iznimno teškim uvjetima i jakoj buri koja je stvarala velike probleme igračima, a na uvjete se požalio i trener Dinama Nenad Bjelica nakon utakmice.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 16. minuti kad je jedini pogodak na utakmici zabio centarfor bijele momčadi Antonio Mirko Čolak.

Pogledaj fotogaleriju

‘Utakmica za zaborav’

Dinamovi navijači na službenoj su Facebook stranici kluba lijepo “počastili” modru momčad. Pročitajte neke od mnogobrojnih komentara:

“Momčad za k…c kad su ključne tekme u pitanju. SVI NA TRANSFER LISTU!”

“Nakon dvije sezone bajka sa Dinamom je završena. Trener i igraci zasićeni i umišljeni. Kada ne mozes dobiti Hajduk i Rijeku, a ostale jedva sa 1:0 onda je i prvenstvo upitno. A da se danas trener vadi na buru je stvarno jadno”

Rijeka je bila bolja, pobijedila je i to je to. Kao navijać nadao sam se drugom rezultatu. Vjerujem da su dečki dali sve od sebe, nije išlo. Vjerujem da je Neno postavio igru koju je očekivao, Rijeka ih je izigrala, pobijedila i to je to. Stisnuti ruku protivnicima, zaželit im sreču u daljnjim natjecanjima i bok. Nema tu previše mudrosti. Zasluženo idu dalje u polufinale. Bravo Dinamo! Bravo Rijeka!

“Pobijedila je momčad koja se bolje snašla i više željela pobjedu. Pogreška kod primljenog gola (bez našeg skoka) i promašaj 100% šanse su presudili. Utakmica za zaborav, a dečkima i stožeru treba oprostiti.”

“Sami smo si krivi zbog te bure i nemogućih uvjeta za igru, zašto smo tražili odgodu u prosincu, poslije onih 0-5? Ipak, najveće zamjerke idu HNS-u, zašto se četvrtfinale kupa mora igrati u prosincu odnosno veljači (usred zime, kao da ožujak i travanj ne postoje), a finale tek polovicom ili krajem svibnja?!”

“Duo M-M odradili utakmicu, a mi trgamo živce, puna kasa je love i jebe im se za navijače, pa nemre cijela momčad za tri dana zaboravit štopat loptu, to mogu prodavat klincima i čude se kaj na Dinamu u odranskom Obrežu ima više navijača. Pozdrav M-M ma gdje bili.”

“Eee da je bar Majer igrao, on bi to sam riješio. Ili Gojak, al bez ta dva velemajstora teško je dobiti i Cibaliu, a ne Rijeku. Bit će bolje kad se oni vrate i kad ih naš Nešo utrenira, drhtat će Cibalia, Inter, Rudeš, Dubrava i Solin.”

“U 90 min jedna šansa ona Petkovićeva. Majer, Leovac, Gojak katastrofa. Kaj reči o Periću? Kriv za gol, ne prati Čolaka, vračanje lopte Livakoviću, jedva izbija ispred Čolaka, faul nad Čolakom kad sudac daje prednost a Haličović puca u Livakovića. A da Moro, vezni igrač. Veliki promašaj od nazovimo nogometaša. Olmo fali jako.”

“Molio bih Dinamove stopere i obrambene igrače da prilikom kornera, slobodnog udarca ili centaršuta sa boka probaju OBAVEZNO SKOČITI, jer je to jako važno da se spriječi gol!”

“Niste nijedno pojačanje doveli, nešto ne štima. Dok je otisao Šunjić, dok se Rog prodao, Olmo pobjegao nije ni čudo što se Pjaca nije vratio. Strah me da ne bude napeto u prvenstvo ko sezone 2016/2017 2017/2018 samo ste vratili Moharrami i Čuže s posudbe. Malo se trznite i pojačajte momčad, pa nije valjda jedna Rijeka jača od vas.”

“Bravo manekeni, za drugo i niste! Igrajte samo ligu prvaka, nacionalni kup i prvenstvo nisu bitni. Takva ekipa ne moze drugu godinu za redom uzeti duplu krunu. Sramota! Đabe vam Europa!”