MODRIĆU PROPADA NAJVAŽNIJI PLAN U KARIJERI: Zbog jednog opakog Francuza, Vatreni bi vrlo lako mogao napustiti Real?

Ovih dana dosta se pisalo o mogućem ostanku Luke Modrića u Real Madridu i to vjerojatno sve do umirovljenja. Navodno prema tvrdnjama nekih španjolskih medija, Modrić je bio spreman pristati i na manji ugovor samo da ostane u Madridu još koju godinu jer, kako su pisali, tamo je presretan, a on sam također veli da se u španjolskoj prijestolnici osjeća kao kod kuće.

Međutim, u Realu navodno žele pričekati s obnovom ugovora do sljedeće godine, a sada je možda jasnije i zašto. Naime, Mundo Deportivo piše kako se Real sprema kupiti jednog od najtalentiranijih mladih veznjaka današnjice, 17-godišnjeg francuskog reprezentativca, Eduarda Camavingu.

Camavinga je još uvijek član Rennesa, iako ga je u nedavno završenom prijelaznom roku tražila cijela sila europskih nogometnih velikana, a to znači da kraljevski klub i dalje ima šanse dovesti ga. Mundo tvrdi kako bi akvizicija mladog i opasnog dobrog Camavinge, koji usput rečeno igra baš na Modrićevoj poziciji, značila da će Hrvat gotovo sigurno biti istisnut iz momčadi, a samim time možda i iz kluba.

Španjolci navode kako se Modrićevo vrijeme ionako bliži kraju, kako Real još uvijek nije potvrdio da će mu produljiti ugovor i kako se mladi Camavinga ipak više uklapa u viziju pomlađivanja Reala.