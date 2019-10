MODRIĆU PREKIPJELO I ODLUČIO JE SVE JAVNO REĆI: Kapetan Vatrenih progovorio o velikoj krizi i drami oko suigrača

Cijelu je situaciju odlučio komentirati lider momčadi Luka Modrić

Proteklih se dana Europom šire glasine kako je Real Madrid ponovo u velikoj krizi te da je u njenom središtu velški nogometaš i najskuplji nogometaš kraljevskog kluba, Gareth Bale. Pisalo se kako Bale sada sigurno odlazi iz Reala i to nakon što se ponovo posvadio i sa suigračima i sa Zinedineom Zidaneom. Navodno je ovaj put to zaista to i Bale će, prema napisima španjolskih medija, sigurno napustiti Madrid u sljedećem prijelaznom roku.

Zidane je, nakon što je priča o svađi s Baleaom procurila u javnost, pokušao malo iskontrolirati štetu izjavama kako je bilo nesporazuma jer Bale ne priča dobro španjolski te da je zato bilo nesuglasica s ekipom, a na koncu je cijelu situaciju odlučio komentirati lider momčadi i još uvijek najbolji igrač svijeta, Luka Modrić.

Reakcija Modrića

“Gareth i ja smo jako slični. Obojica smo vrlo sramežljivi i ponekad uopće ne pričamo puno”, rekao je Modrić za Club del Deportista. Zatim je rekao kako problema nema i da Bale sasvim dobro govori španjolski.

“Gareth priča i razumije španjolski. Dobra je atmosfera u svlačionici, a Gareth se slaže dobro dobro u svlačionici najboljeg kluba na svijetu. Što se ponašanja tiče ono je vrlo uzorno i jako se dobro slažemo. Naravno, svatko uživa na svoj način, tako da to morate poštovati”, istaknuo je Modrić.