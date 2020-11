MODRIĆU I EKIPI STIŽE NEOČEKIVANO I VRLO JAKO POJAČANJE: Dolazi im jedan od najboljih braniča na svijetu i to bez odštete

Bit će to zasigurno posao godine za Madriđane i golemo pojačanje za Luku Modrića i ekipu koja najveće probleme ima s obranom

Čini se, ako su napisi ugledne španjolske Marce istiniti, da bi Real Madrid uskoro mogao dobiti veliko pojačanje u obrani i to potpuno besplatno, dakako ako se ne računa plaća koju će morati dati igraču.

Naime, Marca tvrdi da će Real potpisati s Davidom Alabom, braničem Bayerna kojem istječe ugovor sljedećeg ljeda. Real se već sada iz 1. siječnja može pregovarati s Alabom i dogovoriti sve uvjete, a onda bi on na ljeto prešao na Santiago Bernabeu bez odštete.

Austrijanac već neko vrijeme nije baš pretjerano zadovoljan statusom u Bayernu i činjenicom da ga svako malo premještaju s bekovske na stopersku poziciju, a uz to navodno mu je uvijek san bio igrati u dresu “kraljeva”.

Marca navodi kako dolazak Alabe nema veze sa Sergiom Ramosom i činjenicom da i njemu sljedećeg ljeta istječe ugovor već da će Alaba doći nezavisno o tome ostaje li Ramos ili odlazi. Navodno je već ranije Alabin otac kontaktirao predstanvike Reala, a sada je to učinio i njegov agent Pini Zahavi, dakle posao bi se doista mogao i odviti, a dođe li Alaba i to bez odštete bit će to zasigurno posao godine za Madriđane i golemo pojačanje za Luku Modrića i ekipu koja najveće probleme ima s obranom.

