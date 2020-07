MODRIĆU I EKIPI SIGURNO JE PAO MRAK NA OČI: Marca tvrdi da je ovaj ‘ukleti tip’ jedina prepreka Realu u utakmici za naslov

Imat će Real veliku prepreku na putu do novog naslova

Madridski Real ima priliku u 37. kolu španjolske Primere osigurati naslov prvaka. Igraju protiv Villarreala u četvrtak navečer, a pobijedi li osigurat će naslov bez obzira ishod utakmice Barcelone i Osasune.

Međutim, imat će Real veliku prepreku na putu do novog naslova. Dakako, Villarreal će svakako pružiti otpor jer bore se za ulazak u Europu, ali Madriđani se puno više plaše suca Alejandra Hernandeza Hernandeza. Naime, u posljednjih deset utakmica koje je ovaj sudac sudio Realu, Madriđani su gubili čak pet puta i dva puta je remizirao.

Ogorčeni na suca

Posljednji meč u kojem je Hernandez sudio Realu bio je onaj u veljači protiv Levantea, a tada su također loše prošli, izgubivši s 1:0. Tvrdili su tada igrači Reala da su oštećeni za čak dva penala i vjerojatno jesu jer su igrači Levantea dva puta igrali rukom u svom kaznenom prostoru.

Kapetan Sergio Ramos je nakon te utakmice podivljao i javno napao suca Hernandeza. “Ogorčen sam suđenjem i ponašanjem suca Hernandeza Hernandeza. Za razliku od ostalih sudaca, koji imaju poštovanja prema kapetanima i s kojima možemo pričati, on je bahat. Prema meni se ponašao izrazito bezobrazno pa sam ga pitao ima li nekih problema sa mnom, pa da ih onda i riješimo. Onda mi se osvetio time da mi je dao žuti karton i to nakon što su mene udarili laktom i nagazili mi na stopalo”, kazao je to Ramos.

Ukleti sudac

Isto tako, igrači Reala optužuju Hernandeza da im je upropastio derbi s Barcelonom. Odigrali su 0:0, a ovaj je poništio gol Garethu Baleu i opet nije dosudio dva penala za Real.

Valja spomenuti kako je ugledna španjolska Marca u najavi utakmice naglasila da Realu protiv Villarreala sudi “ukleti sudac” i da bi baš on mogao biti najveća prepreka Madriđanima u utakmici za naslov prvaka.