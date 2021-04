Pred nogometašima Real Madrida jedna je od najvažnijih utakmice ove sezone. Kraljevski klub u subotu od 21 domaćin je Barceloni.

“Znamo da nas čeka maksimalno zahtjevna utakmice, ali smo spremni”. rekao je trener Reala Zinedine Zidane na konferenciji za novinare.

“Hoće li ovo biti zadnji Ramosov Clasico? Nadam se da ne. Neće igrati sutra što je šteta. Nadam se da će ostati u klubu”, kazao je Francuz. Dosta se posljednjih dana govori o Kylianu Mbappéu i potencijalnom transferu na Santiago Bernabeu.

❗| There's a high possibility Zidane will rest one between Kroos and Modrić against Barcelona and will put Marcelo in the starting line up.@marca [🥈]

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) April 9, 2021