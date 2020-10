MODRIĆU BI SE MOGAO RASPLINUTI NAJVEĆI SAN: Odlična forma postaje mu veliki problem i posljedice bi mogle biti strašne

Komentar: Poražavajuća je i zabrinjavajuća činjenica da im je jedan od najboljih igrača, pa eto ako ne i najbolji, u momčadi prepunoj mladih i talentiranih igrača vrijednih 40, 50, 60 i 70 milijuna eura, čovjek od 35. godina koji vrijedi 10 milijuna eura

“Teško vrijeme za matore, prijatelju moj”, rekao je tako, pomalo melankoličnim glasom, Branimir Štulić. Teško vrijeme, iako se tako trenutno možda i ne čini tako, bliži se i ponajboljem hrvatskom nogometašu, kapetanu reprezentacije i jednoj od ključnih figura Real Madrida, Luki Modriću.

Kažemo, trenutno se ne čini tako jer Hrvat je jedna od blistavijih točaka Real Madrida, ali uskoro bi se cijela situacija mogla izvrnuti i Modriću bi se mogao srušiti dugogodišnji san i jedan od, trenutnih, glavnih ciljeva. Modrić je, nekim čudom, preživio medijsku hajku španjolskih, pa onda i ostalih europskih medija koja se veoma intenzivno provodila prošle zime.

Uzlet Reala

Real je igrao slabo, disbalansirano, neuvjerljivo i gotovo da nije bilo nade u osvajanje prvenstva, a kamoli Lige prvaka. Trener Zinedine Zidane je bio na rubu otkaza, a kako su Modrić i Sergio Ramos bili lideri na terenu, što ih, de facto, čini i najodgovornijima, mediji su u nekome, osim u Zidaneu, morali pronaći krivca. I pronašli su ga uglavnom samo u Modriću. Teško će Španjolci okriviti svog čovjeka Ramosa, koji je, spomenimo usput, lider i u reprezentaciji i jedna je od favoriziranijih persona u njihovom nogometnom podneblju. Sigurnije im je ipak bilo udariti po Modriću, čovjek je već prešao svoj zenit, na Ballon d’Or se već zaboravilo i počela je kampanja koja je, prema svemu što se tada pisalo, trebala završiti tako da Hrvat na ljeto ode ili u MLS ili u neki talijanski klub koji će mu moći garantirati dobre uvjete.

Međutim, otprilike u onda kada su kritike na račun Reala dosezale svoj vrhunac, šesto i nešto kilometara dalje, u katalonskoj prijestolnici, Barceloni, koja je tada bila vodeća na ljestvici La Lige, krenuo je sveopći kaos. Katalonci su smijenili trenera, započela je nikad veća svađa između igrača i sada već bivše Uprave kluba, izbio je PR skandal, u međuvremenu je dio te Uprave i sportske operative otišao, a igračima je forma počela drastično padati i ukratko, počeli su se – raspadati.

Samo ziheraški

Trener Zinedine Zidane iskoristio je što se iskoristiti dalo i odlučio je prestati sa sistemskim eksperimentima i isprobavanjima raznih varijacija na temu, kojima se bavio u prvom dijelu sezone, te se okrenuo onom svom “ziheraškom” sustavu s kojim je i osvojio sve što je osvojiti mogao, onom čiju su suštinu sačinjavali uglavnom samo senatori. Nakon korona-pauze uslijedila je eksplozija Reala. Igraču su se odmorili, konsolidirali, Zidane je maksimalno povjerenje ukazivao Modriću, Karimu Benzemi, Toniju Kroosu, Sergiju Ramosu, Casemiru, Carvajalu, Marcelu…

Ekipa je to koja lije krv za Zidanea, to su njegovi vojnici i niti ovaj put ga nisu iznevjerili. Real je pregazio sve u nastavku sezone i na sveopće čuđenje kritičara osvojio naslov prvaka i to s Lukom Modrićem u glavnoj ulozi. No, rekosmo u početku, stiže teško vrijeme za “matore”, a u tu priču upada prvenstveno Zinedine Zidane, a zatim i Luka Modrić kao najstariji od navedenih senatora.

Nova politika

Real, odnosno predsjednik Florentino Perez, proteklih je godina napravio mali “tweak” u klupskoj politici. Odlučio je kako neće trošiti suludo puno novca na megazvijezde, iako mu se omaklo s Edenom Hazardom, ali dobro nema veze i odlučio je kako će pokušati pokupiti sve mlado i talentirano što valja na tržištu.

Doveo je Martina Odegaarda, najtalentiranijeg veznjaka u Europi, svojevremeno. Zatim, stigla su mu trojica najtalentiranijih Brazilaca, Rodrygo, Vinicius i Reinier. Doveo je i Luku Jovića, koji je bio hit-igrač Bundeslige, doveo je i Fedea Valverdea, koji je toliko dobar da ga niti Zidane nije mogao ignorirati. Doveo je Edera Militaa, jednog od najboljih mladih stopera, zatim Farlanda Mendyja, jednog od najbržih i najprodornijih lijevih bekova na svijetu. Borrusia Dortmund iskalila mu je Achrafa Hakimija do statusa jednog od najboljih bekova svijeta, tu je i mladi Take Kubo koji već sada vrijedi 30 milijuna eura i od njega se očekuju goleme stvari, a u planu je bila i velika promocija Marca Asensija, ali ovaj se ozlijedio na duže vrijeme.

Odstupanje od plana

Sve u svemu, osim Mendyja i Valverdea, ovih igrača gotovo da i nema u Zidaneovim planovima. Odegaard je zbog ozljede još uvijek daleko od terena i pitanje je kada se oporavi gdje će i umjesto koga igrati. Reinier je prosljeđen Dortmundu, Rodrygo je uglavnom na klupi i Zidane ga tu i tamo nahrani kojom minuticom. Militao ima dva nastupa ove sezone, Jović je igrao u četiri utakmice, ali skupio je 201 minutu. Asensio je igrao, ali nije dobivao punu minutažu, dok je se od mladih jedino Vinicius malo nameće i ima tri gola u sedam utakmica, ali s njim je očito izbio problem jer se navodno ne slaže baš najbolje s Benzemom, no do toga ćemo doći vrlo brzo.

Spomenimo još kako je gotovo neshvatljivo da Real Madrid ovog ljeta prodaje Hakimija Interu za 40 milijuna eura i ostavlja poziciju desnog beka u rukama već pomalo izraubanog Carvajala koji je, nota bene, ozlijeđen i neće ga biti do prosinca. Poziciju desnog beka u Realu ove je sezone doista tragikomično gledati. Igrali su tamo stoper Nacho, desni krilni Vasquez, lijevi bek Mendy, Odriozola, koji je jedini desni bek po vokaciji, ali je daleko od dobre forme. Sve u svemu, živi užas.

Sukobi u svlačionici

A živi užas je i forma Reala u novoj sezoni, a kako smo imali prilike čitati po španjolskim medijima, užasni su i odnosi među igračima. Ovim “matorim” igračima i ovim mlađim. Pojavila se tako snimka u kojoj veteran i Zidaneov miljenik Benzema nagovara ili možda bolje čak naređuje sunarodnjaku Mendyju, da prestane hraniti loptama Viniciusa i da umjesto toga lopte dodaje njemu.

“On radi što god poželi. Nemoj mu dodavati, nemoj igrati s njim, brate. On kao da igra protiv nas”, rekao je Benzema svom sunarodnjaku Mendyju i to pred kamerama, tako da ih cijeli svijet može vidjeti.

I nije to baš sve. Zbog serije loših izdanja na terenu, koji su za posljedicu imali teške poraze od Cadiza u ligi i Šahtara u Ligi prvaka kao i na koncu remija s BMG-om u kojima je Real bio gotovo u potpunosti nadigran, i zbog koji je sada posljednja momčad u skupini Lige prvaka te ima samo jedan bod, počele su izbijati i svađe unutar momčadi koje Zinedine Zidane sve teže i sve gore kontrolira. Španjolski mediji već danima pišu o sukobima igrača u svlačionici, pišu o nestabilnom stanju u klubu i činjenici da bi Zidane uskoro, ako se stvari ne poprave, mogao napustiti klub.

Modrić najbolji i to je loše

Napisi da je Zidane “kupio malo mira i vremena” pobjedom protiv Barcelone prošlog vikenda, možda i najbolje svjedoče tome da je u Realu kaotično. Nimalo ne pomaže niti činjenica da polako propadaju sva Perezova skupa ulaganja u mlade igrače, koji umjesto da hvataju formu i kontinuitet, dobivaju Zidaneove mrvice i izvršavaju diskutabilne i naredbe starijih suigrača te samim time možda sabotiraju vlastitu igru i suigrače.

Poražavajuća je i zabrinjavajuća činjenica da im je jedan od najboljih igrača, pa eto ako ne i najbolji, u momčadi prepunoj mladih i talentiranih igrača vrijednih 40, 50, 60 i 70 milijuna eura, čovjek od 35. godina koji vrijedi 10 milijuna eura i cijena mu pada te ulazi u posljednjih pola godine ugovora. Govorimo o Luki Modriću, dakako i to ne samo mi već o njemu ovih dana intenzivno tako pišu i španjolski mediji.

Da se razumijemo, iznimno nam je drago da je Modrić i dalje vrhunski igrač, da vodi svoju momčad, da ju spašava, da i dalje imamo prilike gledati cijelu pletoru njegovih bravura i majstorija, ali riječ je o klubu koji je nagomilao ogroman broj mladih igrača koji već polako gaze u godine u kojima bi trebali igrati u početnim sastavima, a zapeli su u klubu u kojem trener ziheraški povjerava uloge na terenu senatorima i iz njih pokušava izvući zadnji atom energije. Paradoksalno, Modriću bi ovakva izvanserijski dobra igra zapravo mogla i stvoriti probleme jer zasjenio je, ne toliko svojom krivicom, gotovo sve te skupe i talentirane klince.

Zvijezde napuštaju galaksiju

Posljedice toga mogle bi biti katastrofalne, kako za Zinedinea Zidanea koji nikako ne uspjeva provesti smjenu generacija i ispuniti plan predsjednika Pereza, tako i za Luku Modrića i ostale senatora, koji bi se lako mogli naći u problemu ako Francuz izgubi posao.

Da ne filozofiramo previše, Real i njegov predsjednik imali su jednu ideju, revitalizirajuću i redefinirajuću koja je uključivala veliku smjenu generacija i to ne bilo kakvu već smjenu starih zvijezda novim i još sjajnijim zvijezdama. No, pod Zidaneom neke su se mlade zvijezde već počele gasiti ili su napustile galaksiju, a to je nešto što se ne bi smjelo tolerirati još dugo.

Odlaskom Zidanea i dolaskom nekog drugog stratega vjerojatno bi se u potpunosti krenulo u provedbu te smjene generacija koju Zidane prolongira doista do krajnjih granica. Evidentno je da ovako neće moći još dugo, jer Zidane niti više ima ideju kako unaprijediti igru, a realno što se to ima unaprijediti kod već gotovih igrača koji su prešli tridesetu ili su u kasnim dvadesetima, niti se ovi igrači, koje uglavnom koristi, podložni nekim većim promjenama, a na koncu ti senatori više nemaju force izvući cijelu sezonu i to na dva ili tri polja.

Teško vrijeme

Teško se vrijeme bliži “matorima”. Nove zvijezde gomilaju se pred vratima “galacticosa”, a iako se čini možda, ovako na prvu, da je za sada sve OK, u suštini nije. Nažalost, po našeg “matorog”, Modrića, promjena bi mogla značiti i kraj karijere u Realu. Ugovor mu istječe sljedećeg ljeta, a za sada nema još nikakvih naznaka da će mu ga Perez produžiti. Čak i uz svo silno lobiranje Marce, Asa i ostalih španjolskih medija i napisa da će pristati i na drastično smanjenje plaće, u klubu nitko ne trza na Modrićev mokri san o završetku karijere u Realu.

Zašto se još ne razgovara o ugovoru, iako je Modrić, prema mnogima, najbolji? Na to pitanje teško je dati odgovor, ali očito je da se nešto kuha u Madridu i uskoro bi moglo prekipjeti.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.