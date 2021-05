Marca se poklonila Luki Modriću

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić jučer je oduševio španjolsku nogometnu javnost, toliko da je završio na naslovnici AS-a. No, i Marca se poklonila nogometnom umijeću Hrvata koji je beskompromisno održao lekciju čitavoj ligi.

MODRIĆ OSVANUO NA NASLOVNICI UGLEDNOG ŠPANJOLSKOG DNEVNIKA: Pogledajte kako su predstavili Hrvata i što su mu poručili

‘Modrićev nastup je bio spektakularan od početka do kraja’

“Hrvat je odigrao 90 minuta u Granadi i rastao tijekom utakmice dok na kraju nije ostavio još jedan priručnik o tome kako treba i kako igra veznjak koji će navršiti 36. godina.

Modrić potpisuje vlastitu odličnu sezonu, jednu od brojnih u dvadeset godina bavljenja nogometom, koja su ga jučer pratila na terenu. Zapravo, s jednim od njih, Miguelom Gutiérrezom, imao je prekrasno razumijevanje za postizanje prvog gola na utakmici i donošenja Real Madrida naprijed na semaforu u odlučujućem susretu protiv Granade”, započinje se u tekstu i nastavlja:

📰 El Madrid no se rinde

📆 Nuestra portada de hoy, 14 de mayo pic.twitter.com/4TQg9ki7ME — Diario AS (@diarioas) May 13, 2021

“Modrićev nastup je bio spektakularan od početka do kraja. Brojevi Hrvata u igri ove sezone ne ostavljaju mjesta sumnji. Ove sezone odigrao je 46 od 50 utakmica Madrida, 92 posto utakmica. On je vanjski igrač koji je odigrao najviše utakmica za Kraljeve, nadmašio ga je samo Courtois. Uz to, jučerašnjim golom protiv Granade dodaje četiri pogotka u ligi, što je njegov najbolji skor što se tiče golova otkako je stigao u Real Madrid, ukupno pet u svim natjecanjima. Cilj s poviješću, jer je samo 27 dana udaljeno od izjednačenja Santillanina rekorda, koji je svoj zadnji pogodak za Madrid u ligi postigao s 35 godina i 273 dana. Od tada je najstariji igrač Reala koji je postigao gol. Luka je bio blizu i imat će sljedeću sezonu da to prebrodi”.

‘Njegova razina igre jedva je pala. On je neosporan u momčadi’

Navodi se kako je Luka oduševio, između ostalog i zbog toga što su svi očekivali da će igrati sporedniju ulogu, a kako se on pretvorio u najkorisnijeg igrača Reala, te Odegaardu, svom nasljedniku, nije dao šansu za preuzimanje njegove uloge.

“Njegova razina igre jedva je pala. On je neosporan u momčadi”.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.