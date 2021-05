Španjolski branič Sergio Ramos još uvijek nije obnovio ugovor s Real Madridom te su sve glasnija nagađanja da će napustiti klub poslije 16 godina. Aktualni ugovor mu istječe idućeg mjeseca te bi uskoro mogao postati slobodan igrač. S obzirom na svoju reputaciju ponuda mu sigurno neće manjkati. U zadnje vrijem povezuje ga se s francuskim prvakom PSG-om, a da bi upravo tamo mogao zavrišti nagađa se nakon što je u nekoliko sati na Instagramu počeo pratiti nekoliko PSG-ovih zvijezda .

Također, čestitao je i Neymaru, nekadašnjem rivalu iz Barcelone, što je produžio ugovor s PSG-om, što je dodatno pojačalo ove glasine.

“Imam 34 godine, ali se osjećam kao da imam 28. U formi sam kao prije deset godina. Mogu igrati još pet vrhunskih sezona”, rekao je nedavno Ramos.

“Želim nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine i postati jedini u povijesti sa šest nastupa na Mundijalima”. Po pet nastupa imaju Antonio Carbajal, Lothar Matheus, Rafael Marquez i Gianluigi Buffon.

Ramos, inače, ove sezone ima ogromnih problema s ozljedama, a posljednju je pokupio u subotu, dan prije obračuna Reala s njegovim bivšim kubom Sevillom. Navodno bi zbog ozljede mišića lijeve noge moga biti van pogona do tri tjedna. To je veliki udarac za Real u napetoj završnici La lige. Real se pobjedom protiv Seville ima priliku izjednačiti s Atleticom na vrhu tri kola prije kraja prvenstva.

🚨| Sergio Ramos has began following several PSG players on Instagram ‘in the last hours’.@carrusel [🥇]

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 8, 2021