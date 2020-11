MODRIĆ ZNA KOJI JE TRENUTNO NAJVEĆI PROBLEM VATRENIH: Kapetan tvrdi da postoji rješenje – ‘Razgovarao sam s izbornikom’

Modrić je u svojem dijelu govorio o svom ponovnom susretu s Cristianom Ronaldom, kao i o svojoj formi te problemima koje muče njegovu reprezentaciju

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić održali su medijsku konferenciju uoči utakmice šestog kola Lige nacija protiv Portugala koja se igra u srijedu 20 i 45.

Modrić je u svojem dijelu govorio o svom ponovnom susretu s Cristianom Ronaldom, kao i o svojoj formi te problemima koje muče njegovu reprezentaciju. Prvo je imao par riječi o Portgualu.

“Portugal je odlična ekipa koja ima puno mladih igrača uz nekoliko iskusnijih poput Pepea i Ronalda. Portugal je pokazao da je jedna od jačih ekipa na svijetu bez obzira na to što ne mogu braniti titulu u Ligi nacija. Vidio sam Ronalda, malo smo pričali i drago mi je da smo se vidjeli nakon dugo vremena. Vežu nas lijepe uspomene i uvijek ga je lijepo vidjeti”, rekao je Modrić i zatim nastavio malo o Ronaldu…

“Cristiano i ja prisjetili smo se stvari iz Reala i malo trenutačne situacije. Bio je to jedan razgovor dvojice bivših suigrača, dobrih prijatelja. Ne bih ulazio previše u detalje razgovora”, izjavio je Modrić.

Koji je najveći problem s Hrvatskom?

Ima li motivacije za utakmicu s Portugalom i kako se osjeća psihički i fizički…

“Samo igranje za reprezentaciju je dovoljna motivacija. Ako je ne možeš pronaći protiv jednog Portugala, onda ne moraš ni biti tu. Svjesni smo kakav nas protivnik očekuje i znamo da pozitivan rezultat možemo očekivati samo ako igramo na maksimumu. Iza nas je jedna loša predstava, ali to sad moramo zaboraviti i igrati bez pritiska”, rekao je Modrić.

Zatim je otkrio koji je trenutno najveći problem s reprezentacijom. Govorilo se kako je defenzivni vezni najbolnija točka, ali Modrić ne misli tako.

“Razgovaram s izbornikom o zadnjem veznom, ali po meni to nije naš najveći problem. Mi jednostavno moramo biti kao ekipa i kao cjelina u svakom segmentu jaki. Ne može se reći da je problem jedan igrač. Pokazali smo puno puta već da bez te pozicije možemo igrati dobro i da igramo dobro. Jednostavno, dogode se takve utakmice u kojima nisi na nivou. Izbornik puno rotira, pokušava pronaći nova rješenja na koja može računati u budućnosti i normalno je onda da ima i oscilacija u tim igrama. Nije pravo lice Hrvatske ono protiv Švedske, Francuske i Portugala. Protiv mene je pravo lice ono drugo poluvrijeme protiv Francuske ili prvo protiv Švedske u Maksimiru kad Hrvatska pokaže kako može igrati. Normalno je kad se isprobavaju igrači da ima oscilacija. Po meni nema razloga za paniku. Kad budemo svi zdravi i budemo svi zajedno, ova Hrvatska će opet biti moćna. U to čvrsto vjerujem”, kaže Modrić.

Ne žele na Maksimir?

Što se tiče utakmice na Poljudu, bez gledatelja Modrić misli da to i nije neka prednost. “Teško je reći da ti je domaći teren neka prednost. Kada god se igra bez gledatelja nitko nema neku iznimnu prednost. Ne vjerujem da će nam Poljud biti prednost bez gledatelja”, kaže Modrić.

Govorilo se ovih dana kako je reprezentacija odlučila da više neće igrati na Maksimiru, dok se ne sanira stadion ili ne izgradi novi, a sada je to komentirao i Modrić.

“Ja nisam rekao da ne želim igrati, ne znam da je netko to rekao. Tako je kako je. Mi nemamo stadion kao druge zemlje u Europi, ali tako je kako je. Da sad ne ulazim dublje u to, meni je gušt igrati i na Maksimiru, na Poljudu ili u Rijeci. Premalo vremena imamo da ulazim u te teme, hoće li se graditi novi stadion, obnavljati Maksimir ili Poljud. Definitivno je da Hrvatska zaslužuje bolji stadion jer se grade svakakve arene, ali ne i nogometna. Nogomet je toliko promovirao Hrvatsku da bi bilo lijepo da se to napravi. Ja se nadam da iduće generacije u bližoj budućnosti će imati tu sreću da igraju u pravim uvjetima. Mi to nažalost nismo imali, ali kad je stadion pun i kad te navijači bodre je svejedno kakav je stadion”, zaključio je Modrić.