MODRIĆ ZAVRŠIO NA NASLOVNICI UGLEDNOG AS-A: Ovime su poslali oštru poruku Realu, ali teško da će ih poslušati

Ugledni španjolski sportski dnevnik, AS, izašao je s poprilično bombastičnom naslovnicom na kojoj se nalazi hrvatski reprezentativac Luka Modrić i poruka upućena izravno čelnicima Real Madrida.

Naime, AS tvrdi kako je Modrić već do sada “zaradio pravo na novi ugovor” i dali su si dovoljno slobode da sugeriraju čelnicima Reala da produže ugovor s hrvatskim veznjakom koji je ove sezone, bez dvojbe, jedan od najboljih igrača u momčadi Zinedinea Zidanea.

Modriću ugovor istječe na kraju ove sezone, to jest, krajem lipnja 2021. godine, ali trenutno nema govora niti se naziru ikakve šanse da dođe do pregovora i produljenja ugovora. Real, navodno, nema ništa protiv toga da Modrić napusti klub sljedećeg ljeta jer bi time oslobodili mjesto u vezom redu za nekog od mlađih igrača, a prije svega se tu misli na Martina Odegaarda, a ujedno drastično će smanjiti budžet plaća jer Modrić je do sada zarađivao oko deset milijuna eura godišnje.

E sada, novinare AS-a jako smeta takav odnos Reala prema ponajboljem igraču i poslali su jasnu poruku čelnicima.

“Hrvat, kojem ugovor ističe ove sezone, četvrti je igrač Reala po minutaži. Modrić ima poseban program prehrane i posebne tjelesne pripreme, a 89 posto naših čitatelja smatra kako bi mu Real trebao produžiti ugovor”, stoji u objašnjenju AS-a, ali zaista je teško za očekivati da će Modrić dobiti ugovor jer Real je u procesu pomlađivanja i smjene generacija pa produljivanje ugovora igračima starijim od 30 godina vjerojatno i nije neka opcija.