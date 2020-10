Godinu kasnije stigao je u Real Madrid, a nakon dugog staža na Santiago Bernabeuu osvojio je sve što je mogao

Nakon što je fantastičnim pogotkom oduševio nogometni svijet u utakmici Reala i Šahtara, izašao je poduži intervju s Lukom Modrićem u magazinu FourFourTwo. Luka je za Britance govorio o svemu i svačemu, ali posebno je zanimljiva bila njegova priča iz 2011. godine. Bilo je to vrijeme kad je htio otići iz Tottenhama, no Daniel Levy nije ga htio pustiti.

Stigla je ponuda Chelseaja i Modrić je ipak otišao na sastanak s Romanom Abramovićem na njegovo jahtu. Evo kako je opisao te događaje.

‘Vrlo je ugodna osoba’

“Da vam budem iskren, nisam nikad mislio da će se to dogoditi. Bilo je jako teško da će me Tottenham prodati u Chelsea koji je njihov rival iz istog grada. Bilo je lijepo da su me željeli kupiti jer je to bio znak da igram dobro, ali nije se dogodilo jer me Tottenham jednostavno nije htio prodati“, započeo je priču Modrić te objasnio kako je izgledao susret s Romanom Abramovićem.

“Bila je to ogromna jahta. Bio je to lijep trenutak. Razgovarali smo i on je jedna zbilja ugodna osoba. Upoznao sam ga prvi put tad, ali više se nismo vidjeli. Svi znaju da je Levy (vlasnik Tottenhama op.a.) tvrd pregovarač. Kao igrač nekad ne možete razumjeti kad vas ne žele pustiti da odete, ali on je samo gledao što je najbolje za interese kluba.“, rekao je Modrić.

