Hrvatska nogometna reprezentacija pred dva je nova izazova u Ligi nacija. Vatreni u nedjelju na Maksimiru dočekuju Šveđane od 18 sati, dok će u srijedu igrati protiv Francuske.

Hrvatskoj će na neki način ova utakmica sa Švedskom biti prekretnica. Nakon sjajnog izdanja u prijateljskoj utakmici protiv Švicarske, Švedska bi nam mogla doći kao momčad protiv koje bismo dokazali da spadamo u ovu elitnu skupinu Lige nacija.

Uoči utakmice protiv Švedske na konferenciji za medije se oglasio kapetan Hrvatske Luka Modrić koji je najprije pričao o svom odnosu s Ivanom Rakitićem.

“Razgovarao sam sa Ivanom prije nego što je tu odluku prenio svima nama i rekao mi je svoje razloge. Žao mi je zbog te odluke, ali naravno, treba je poštovati jer svi ti ciklusi prije ili kasnije završavaju, nitko nije vječan i ne može igrati 100 godina za reprezentaciju. On je donio odluku da se povuče iz reprezentacije, mogu mu se samo zahvaliti za sve što je napravio za Hrvatsku jer je napravio jako puno, ali dalje ćemo morati bez njega”, rekao je Modrić pa odgovorio na pitanje o svom potencijalnom umirovljenju:

“Što se tiče mene, ne bi tu stavljao nikakve granice niti bih davao nekakve najave. Idem utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo kako ću se osjećati fizički, mentalno. Sad, reći hoću li nastaviti igrati za reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva, neću si postavljati granice. Uživam i dalje u reprezentaciji i vidjet ćemo dokad će to trajati.”

Progovorio je i o sutrašnjoj utakmici te mladim hrvatskim reprezentativcima koji su zasjali u prošloj utakmici.

“Što se tiče uvjeta i terena, na to nažalost ne možemo utjecati. Kakvi uvjeti budu na to ćemo se morati prilagoditi. Što se tiče utakmice u Švicarskoj, mislim da smo odigrali dosta dobro i pokazali smo karakter. Novi igrači koji su tek to i kojima je bio debi odigrali su jako dobro. Vidi se da je Domagoj odličan dečko i vrlo talentiran igrač sa svjetlom budućnosti. Vjerujem da će nastaviti u jednakom ritmu. Osim nogometnih kvaliteta pokazao je gard i pozitivan karakter za prvu utakmicu. Sve pohvale za njegov nastup, ali za Antu koji je debitirao i koji odigrao na vrlo visokom nivou. Melnjak je sve bolji, Uremović je novi i pokazuje da je s pravom u reprezentaciji. Novi dečki će nastaviti tako i donijet će nam dodatnu kvalitetu u reprezentaciju. Mi smo tu da im pomognemo i da se što prije prilagode na reprezentaciju i samo misle na nogomet”, rekao je Modrić pa dodao:

“Ne bi to uspoređivao s kvalifikacijama za Euro ili za Svjetsko, naša je motivacija igranje za reprezentaciju te smo u svakoj utakmici ekstra motivirani i to je nama bitno da damo maksimum u svakoj utakmici. Bez obzira bila to prijateljska utakmica, kvalifikacije ili Liga nacija”, zaključio je kapetan Vatrenih.