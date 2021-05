Za Hrvatsku je u 103 utakmice zabio četiri gola, a krunu karijere imao je 2018. u Rusiji

Premda se o tome danima nagađalo, hrvatski nogometaš Vedran Ćorluka (35) i službeno je u ponedjeljak objavio prekid igračke karijere.

“Nisam to planirao, ali došao je trenutak,” kazao je Ćorluka na novinarskoj konferenciji na kojoj je izbornik Zlatko Dalić predstavio popis kandidata za skorašnje Europsko nogometno prvenstvo. Dalić je predstavio i Ćorluku kao novog člana stručnog stožera.

VEDRAN ĆORLUKA ZA NET.HR O SVOM NOVOM POSLU: ‘Mislim da Luka jedva čeka trening da me vidi u drugoj trenirci… Hoće li me slušati? Vidjet ćemo’

“Iznimna mi je čast što me izbornik pozvao da mu pomognem. Prije dva mjesec sam dobio poziv od izbornika, spomenuo mi je ideju i brzo smo se dogovorili. Razgovarao sam i sa suigračima i nadam se da mogu pomoći kao što sam pomogao kad sam bio igrač,” kazao je Ćorluka, koji se malo potom i na Instagramu oprostio od navijača Lokomotiva.”Hvala vam za svaku sekundu u ovih devet godina. Bila mi je čast igrati za ovaj fantastičan klub i upoznati tako puno fenomenalnih ljudi. Međutim, sada je vrijeme za neke nove igrače. Svima u Lokomotivu želim sve najbolje kao i navijačima, koji su duša kluba”, napisao je Ćorluka. U komentarima su mu se potom javili bivši reprezentativni suigrači.

“Svaka čast kapetane… Vidimo se za koji dan”, napisao mu je Ivan Perišić.

“Bravo Čarli na svemu s klubom. Svaka cast! #respect”, napisao mu je Dejan Lovren, a oglasio se i Luka Modrić:

Darijo Srna mu je također poslao poruku.

“Hvala na svemu grande i sretno dalje”, poručio je bivši kapetan.

Ćorluka je od 2012. igrao za moskovski Lokomotiv, a u nedjelju je odigrao posljednju utakmicu protiv Urala.

“Zadnjih par tjedana je bilo dosta emocionalno. Osvojili smo Kup, a jučer sam odigrao zadnju utakmicu za Lokomotiv i zadnju utakmicu u karijeri. Jučer je bilo teško, no danas je bilo lakše,” priznao je. Otkrio je i kada se odlučio na “igračku mirovinu”.

Kako bi ocijenio karijeru?

“Čovjek u jednom trenutku shvati da je to to. Nisam to planirao, no dogodio se trenutak kada sam odlučio sam sa sobom. Uživam i dalje u nogometu, ali mislim da je vrijeme doći kući, pronaći se u nekoj novoj ulozi, u nekim novim životnim radostima.” Na pitanje koju bi si ocjenu dao za karijeri bio je jasan.

“Nikada nisam žalio za nekim propuštenim prilikama, zato si dajem ocjenu 10 od 10.” kazao je sa smiješkom.

Ćorluka je tijekom karijere igrao za Dinamo, Inter iz Zaprešića, Manchester City, Tottenham, Bayer Leverkusen i moskovski CSKA.

Ukupno je osvojio 10 trofeja. S Dinamom je bio prvak 2006. i 2007. godine, a osvojio je i Superkup 2006., te Kup 2007. U dresu Lokomotiva osvojio je šest trofeja – rusko prvenstvo, četiri kupa, te ruski Superkup.

Za Hrvatsku je u 103 utakmice zabio četiri gola, a krunu karijere imao je 2018. u Rusiji gdje je u dresu “Vatrenih” osvojio svjetsko srebro.