MODRIĆ SPREMAN ZA URUČENJE ZLATNE LOPTE, IZ REALA PORUČUJU: ‘Nagradu će dobiti Luka’

Hrvatski kapetan Luka Modrić u ponedjeljak će otputovati iz Madrida u Pariz po Zlatnu loptu, posljednju ovogodišnju nagradu za najboljeg nogometaša svijeta kojom bi trebao zaokružiti najbolju sezonu u svojoj karijeri.

Časopis France Football dodijelit će to priznanje u palači Grand Palais, monumentalnoj građevini u srcu francuske prijestolnice. Premda dobitnik još uvijek nije službeno objavljen iz svlačionice Real Madrida poručuju da je to njihov 33-godišnji suigrač.

Reguilón ‘zna’ rasplet

“Nagradu će dobiti Luka. Vidjet ćete”, rekao je za Hinu lijevi bek Sergio Reguilón.

“U svlačionici je pala šala na njegov račun, očekujemo ga ovdje s tom individualnom nagradom”, dodao je podno stadiona Santiago Bernabéu u Madridu.

Ondje je u subotu Real Madrid pobijedio s 2-0 Valenciju a vezni igrač Modrić napustio je travnjak u 70. minuti uz pljesak publike. ‘Lukita Balon de Oro (Lukica Zlatna lopta)’, skandirali su najvatreniji navijači na sjevernoj tribini smještenoj iza gola.

Nagrada već najavljena

France Football će u ponedjeljak oko 21 sat dodijeliti Zlatnu loptu najboljem nogometašu u 2018. godini po izboru novinara iz 176 zemalja. Svaki novinar, među kojima u Francuskoj direktor redakcije navedenog časopisa, trebao je odabrati petoricu igrača. Onom kojeg smatraju najboljim trebali su dati šest bodova. Ostalima su dali četiri, tri, dva i jedan bod.

Prošli tjedan je više medija iz Španjolske, Italije i Francuske izvijestilo kako će nagradu dobiti Modrić ispred Juventusovog napadača Cristiana Ronalada i Atléticovog golgetera Antoinea Griezmanna.

Opet bez Ronalda?

“Ne mogu reći hoće li Ronaldo, i netko drugi iz Juventusa, otputovati na ceremoniju jer dobitnik neće bit objavljen do posljednjeg trenutka”, rekla je Juventusova glasnogovornica Enrica Tarchi za Hinu.

Ronaldo ove jeseni nije bio otputovao u Monaco i London, gdje su krovne nogometne organizacije UEFA i FIFA bile dodijelile svoje nagrade za najboljeg nogometaša. Obje je osvojio Modrić ispred Ronalda. Atléticov glasnogovornik nije odgovorio na pitanje hoće li Griezmann prisustvovati priredbi u Parizu.

Modrić prvi Hrvat s ovom nagradom?

France Football dodjeljuje svoju nagradu od 1956. godine a dosad ju nije dobio niti jedan Hrvat. Ove godine je nominirano 30 igrača među kojima su još dvojica hrvatskih igrača – Ivan Rakitić iz Barcelone i Mario Mandžukić iz Juventusa. Europski prvak Real Madrid ima najviše nominiranih igrača, osmoricu.

Njegov trener Santiago Solari, koji je sjeo na klupu prije mjesec dana, smatra da Modrić ima sve preduvjete da primi tu nagradu.

“On je izvanredni igrač, to je pokazao i prije nego je došao ovdje. Odrastao je u jednom kompliciranom okruženju što mu je možda pomoglo”, rekao je Solari na konferenciji za medije u Madridu.

“A njegova kvaliteta…ne znam od kuda ju je izvukao no jasno je da ju ima”, napomenuo je.

Već osvojio mnoga priznanja

Modrić je u svibnju s Real Madridom osvojio treći put zaredom Ligu prvaka a s Hrvatskom je u srpnju došao do finala Svjetskog prvenstva na kojemu je proglašen najboljim igračem prvenstva. Hrvatska je izgubila u finalu s 2-4 od Francuske a najboljim igračem te utakmice proglašen je Griezmann.

Europski savez UEFA je u kolovozu dala Modriću nagradu za najboljeg nogometaša Europe a svjetska krovna organizacija FIFA u rujnu za najboljeg nogometaša svijeta. Izabrali su ga kapetani i izbornici reprezentacija, novinari i navijači.

Internetski portal Gol mu je dodijelio svoju nagradu za najboljeg a to isto je zatim učinio i američki časopis Gentlemen’s Quarterly (GQ). Prošli tjedan ga je najboljim proglasila i organizacija Međunarodni institut za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS).

Griezmannova kampanja

Modrić je prošli mjesec izjavio da mu je 2018. godina najbolja u karijeri te da nije opterećen individualnim nagradama. Nije skrivao, međutim, nadu u osvajanje i posljednjeg ovogodišnjeg međunarodnog priznanja.

Tu nagradu pak otvoreno traži Antoine Griezmann koji je ove godine s Francuskom osvojio Svjetsko prvenstvo a s Atlético Madridom došao do pehara Europske lige. On tjednima u intervjuima francuskim i stranim medijima napominje da bi mu ta nagrada puno značila. I mnogi drugi Francuzi smatraju da bi priznanje trebao dobiti netko od francuskih igrača zbog osvojenog Svjetskog prvenstva no francuski dopisnici u Madridu vjeruju da će nagradu dobiti Modrić.

“Griezmann je proveo medijsku kampanju. Primjerice, preko France Footballa, Canal+ Francia i ESPN-a. No smatram da će poredak biti ovakav: Modrić, Ronaldo, Griezmann”, kaže Pierre Chaperon dopisnik Radio Francia Internationala (RFI).