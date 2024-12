Modrić sjajnom asistencijom 'oživio' Mbappea: Pogledajte majstoriju hrvatskog maestra

Luka Modrić i u 39. godini života pokazuje koliko je važna karika Real Madirda. Kraljevski klub muči se s ozljedama i rezultatima u zadnje vrijeme premda se u prvenstvu vratio u potpunosti u borbu za naslov prvaka. Trenutno Kraljevi vode s 3-0 protiv Girone, a veliki obol u tomu daje i hrvatski maestru koje u svome stilu asistirao za treći pogodak.

Mbappé je ovih dana pod teškim kritikama zbog slabih izvedbi, no upravo mu je Modrić pomogao da dođe do svoga pogotka. U 62. minuti Modrić je sjajno poslao loptu Francuzu u prostor. Hrvatski kapetan učinio je to na svoj prepoznatljiv način, vanjskim dijelom noge. Mbappé s sjurio s desne strane i samo završio posao za 3-0.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo najavio šoping na zimu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa