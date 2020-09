MODRIĆ PROGOVORIO O MOŽDA NAJSTRESNIJEM TRENUTKU KARIJERE: ‘Dvaput sam pakirao kofere i bio na aerodromu’

Modrić je imao posebne riječi hvale za Cristiana Ronalda, svog bivšeg suigrača iz Reala

Ponajbolji nogometaš Real Madrida, lider hrvatske reprezentacije i donedavno najbolji igrač svijeta, Luka Modrić, dao je veliki intervju za Times u kojem je govorio o svom odnosu s Cristianom Ronaldom, Garethom Baleom, Joseom Mourinhom, a spomenuo je i period u karijeri koji mu je bio najstresniji.

Odnos s Ronaldom i Mourinhom

Modrić je imao posebne riječi hvale za Cristiana Ronalda, svog bivšeg suigrača iz Reala.

“Moram pohvaliti Ronalda. Igranje s njim bilo je nevjerojatno. Imali smo sedam sjajnih godina, osvojili smo toliko toga s Cristianom u momčadi i možda kad nekad nismo bili najbolji, Cristiano bi niotkuda riješio utakmicu svojom sposobnošću, karakterom i kvalitetom. Sve je bilo posebno kod njega. Način na koji je radio u trening-kampu i na terenu, pa kad stvari ne idu dobro, uvijek smo mogli očekivati od njega da napravi nešto posebno”, rekao je Modrić.

Ogromno poštovanje ima i prema još jednom Portugalcu, Joseu Mourinhu, koji ga je svojevremeno vodio u Realu.

“Prema njemu sam posebno naklonjen i prema svemu što mi on znači. U Italiji, Engleskoj i Španjolskoj je pobjeđivao i zna kako se to radi. Nadam se da to može napraviti i sa Spursima. Sjajna je stvar da Tottenham može imati nekog poput njega. On pobjeđuje svugdje. Čak i kad ljudi kažu da nije osvajao u Unitedu, varaju se. Osvojio je Europa ligu i nekoliko kupova zbog svoje kvalitete. Ako bih morao izdvojiti nešto što radi drugačije od drugih trenera, to su pripreme utakmica. Nevjerojatno, pruža vam sve što trebate znati o protivnicima, gdje ih napasti i kako to iskoristiti”, kazao je Modrić.

‘Dvaput sam bio na aerodromu’

U Realu trenutačno igra s omraženim Garethom Baleom, kojeg je trener Zinedine Zidane prekrižio i otjerao iz momčadi.

“Gotovo 12 godina igramo skupa i ovo je teška situacija za njega i klub. On mora znati što želi. Odrastao je čovjek i mora odlučiti što mu je najbolje. Osjeća li se sretno ovdje ili želi probati nešto novo. Za mene je on i dalje sjajan igrač koji još puno toga ima pokazati. O njemu ovisi je li dovoljno gladan i želi li dalje. Mislim da će tako biti. Što god se dogodilo, ostao ili otišao, mislim da i dalje može biti glavni igrač”, rekao je Modrić.

Progovorio je i o možda najstresnijem trenutku u karijeru. Modrić je 2012. godine u finišu prijelaznog roka prešao u Real i to nakon cjeloljetne trakavice za koju je odgovoran Daniel Levy, koji je bio izuzetno tvrdoglav u pregovorima.

“Daniel je tvrd pregovarač. Borio se za interese kluba i to bi trebao raditi svaki predsjednik, ali u tom trenutku on je bio ljutit na neke stvari. Nekoliko puta mi je obećao da će me pustiti. Održao je obećanje, no došlo je do drugog odgađanja i to me jako frustriralo. Dvaput sam spakirao kufere i bio skoro na aerodromu, ali onda bi sve propalo. Bio je frustriran, ali nakon svega je održao obećanje”, ispričao je Modrić.

