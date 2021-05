Hrvatski reprezentativac Luka Modrić potpisao je novi ugovor s Real Madridom.

“Sretan sam i ponosan što nastavljam nositi dres najbolje momčadi na svijetu”, napisao je na Instagramu nakon što je vijest postala službena. U manje od pola sata njegova objava prikupila je preko 150 tisuća lajkova i više od 2000 komentara. Odmah su pale čestitke od nekadašnjih suigrača Ikera Casillasa, Robbieja Keanea, Danijela Subašića i ostalih.

Modrić je, potpisao ugovor na još godinu dana te je pristao na smanjenje plaće. Iza njega je, inače, nevjerojatna sezona. Na travnjaku je proveo 3721 minutu te je u svim natjecanjima skupio 48 nastupa. Također, odigrao je u osam utakmica za reprezentaciju, što je zaista impresivno za igrača koji je na početku sezone napunio 35 godina te je najstariji u svlačionici Madrida.

As Mijatovic told us in March – “Luka’s case is very easy to explain. He loves his profession and lives for his profession. He looks after himself very well, in every sense — preparation for training, recovery, food, everything that a professional needs." https://t.co/ZgKTOruCIE

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) May 25, 2021