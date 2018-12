MODRIĆ POSTAVIO ULTIMATUM PEREZU I REALU: Poznati novinar izazvao potrese u Madridu; ‘Bojim se da Luka odlazi…’

‘Modrić to odbija i za ostanak u Realu traži plaću od deset milijuna eura. Zasad nema dogovora i bojim se da ga neće ni biti’

Ako ćemo vjerovati poznatom španjolskom novinaru Eduardu Indi, Luka Modrić odbio novi ugovor s europskim prvakom. U Madridu se zakotrljala priča oko novog Lukinog ugovora nakon što je kapetan Vatrenih osvojio Zlatnu loptu France Footbala prije osam dana u Parizu, no Modrić je odbio prvu ponudu predsjednika Reala Florentina Pereza.

EXCLUSIVA | RUMOR Florentino Perez, presidente del Real Madrid, le ha ofrecido a Luka Modric una renovacion de 2 años mas cobrando el mismo salario, 8 millones de €. Modric quiere cobrar 10 millones de €. La noticia ha sido dada por el periodista Eduardo Inda. pic.twitter.com/Uk7uFbYlGW — Real Madrid C.F. (@madridismo9) December 11, 2018

Ponudio mu dvije dodatne godine ugovora, ali…

Predsjednik Reala ponudio mu je dodatne dvije godine ugovora, ali pod istim uvjetima kao i dosad, osam milijuna eura po sezoni. No, Modrić to odbija i traži plaću od deset milijuna eura. Trenutno nema dogovora – tvrdi urednik OK Diarija Eduardo Inda, medija inače sklonom senzaciji.

Ima ugovor s Realom ima do 30. lipnja 2020.

Modrić ugovor s Realom ima do 30. lipnja 2020., a u nakon osvajanje Zlatne lopte je istaknuo da mu je želja karijeru završiti u kraljevskom klubu. U španjolskim medijima, točnije u prijašnjim pisanjima spomenutog uglednog urednika, također se spominjalo kako Perez želi Luki ponuditi novi ugovor do ljeta 2022. godine, kada bi imao 36. godina.