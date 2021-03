MODRIĆ POSTAO APSOLUTNI REKORDER: Hrvatski maestro ušao u povijest, ovo će teško itko ikad nadmašiti

Postao je apsolutni rekorder i ušao u povijest

Hrvatski kapetan Luka Modrić na utakmici protiv Cipra prestigao je Darija Srnu na prvom mjestu vječne ljestvice igrača s najviše nastupa (135) za Vatrene i postao apsolutni rekord te time ušao u povijest.

“Kad vidim Luku s kolikom željom i motivom dolazi na reprezentativna okupljanja… Dokle god bude tako, on će biti dio ove momčadi. U 36. godini je, a vidimo na kojoj razini igra u Realu. To je samo dokaz koliko je Luka ozbiljan, odgovoran i profesionalan. Nadam se da će, za dobrobit hrvatskog nogometa, na toj razini ostati do Katara”, kazao je povodom toga izbornik Zlatko Dalić dan prije utakmice sa Slovenijom.

Uskoro će preskočiti legendarnog Talijana Fabija Canavera (136) i njemačkog golgetera Miroslava Klosea (137). Međutim, nedostižan mu ostaje trojac s najviše nastupa za svoje reprezentacije – Cristiano Ronaldo (170), Gianluigi Buffon (176) i Sergio Ramos (178).

Luka Modrić debitirao ja za Varene na prijateljskoj utakmici s Argentinom 1. ožujka 2006. Najveći uspjeh doživio je na SP-u u Rusiji kada su igrali finale. Ovo će za njega biti posljednji kvalifikacijski ciklus.