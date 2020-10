MODRIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Što će na ove njegove riječi kazati u svlačionici Reala?

‘Iduća utakmica brzo dolazi i nema vremena za kukanje’

Najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić u srijedu je u Madridu, nakon utakmice 1. kola skupine B Lige prvaka između njegovog Reala i Šahtara, dao svoj komentar za TV Movistar.

“U prvom poluvremenu uopće nismo sudjelovali u utakmici, bili smo loši i to nam se obilo od glavu. Treba biti iskren i to kazati. U drugom smo se pokušali popraviti i u tome smo uspjeli, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. Moramo biti bolji, nedostajalo nam je samopouzdanja danas. Iduća utakmica brzo dolazi i nema vremena za kukanje. Zidane nam je rekao da moramo bolje pritiskati i mislim da smo u tome uspjeli u drugom dijelu, ali ima puno mjesta za napredak”, rekao je Modrić.

Šahtar je već na poluvremenu imao 3:0 i onda izdržao do kraja bez obzira na golove Viniciusa Juniora i Luke Modrića. Na kraju su Ukrajinci pobijedili s konačnih 3:2.

“Zabili smo prvi gol, ali nismo imali dovoljno samopouzdanja za preokret. Nismo sretni kako je ovo završilo, ali sada moramo pripremiti za ono što nosi sljedeća utakmica. Nismo zaboravili igrati nogomet. El Clasico je za nekoliko dana, to je posebno utakmica i moramo napraviti sve da budemo na razini zadatka”, zaključio je Luka Modrić.