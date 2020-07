‘Real je moja kuća, ali Real odlučuje što je najbolje za klub. Znam da se ovdje vezni ili napadači rijetko zadrže do 35 godina. Ja sam uspio i to mi nije poklonjeno, nego sam zaslužio radom i ponašanjem’, rekao je Luka

Luka Modrić i Real Madrid na vrhu su Primere. Iz koronapauze izletjeli su kao iz topa i pokorili španjolsku ligu, a Luka je, kao i uvijek dosad, bio vrlo bitan čimbenik u momčadi Zinedinea Zidanea.

Legendarni Francuz vratio se svojim korijenima, dao je ponovo sve u ruke veteranima Modriću, Benzemi i Ramosu, a to mu se vratilo tako što je osvojio naslov prvaka. U velikom intervjuu za Sportske novosti kapetan Vatrenih prokomentirao je vlastitu izjavu koju je dao nakon što je Real osigurao naslov prvaka. Rekao je tad Modrić da ne želi da mu se gleda koliko ima godina, već jednostavno – kako igra.

“Smetalo me što se stvorila predrasuda, pa kako god odigrao stav je bio isti. Ponavljalo se “ima 34 godine, znanje je isto, ali noge i pluća ne služe kao prije”, i sve u tom stilu. Kad me nije bilo u postavi protiv Barcelone, PSG-a ili Atletica, samo bi ojačao intenzitet te poruke. Nije bilo bitno što sam u igri pokazivao dobru formu jer sam ušao u kontinuitet nastupa i pobjeda momčadi, što sam u Jeddi u četiri dana i dvije vrlo teške utakmice s jakim suparnicima odigrao 200 minuta bez problema. I to jako dobro”, rekao je Luka te dodao:

“Stvarao se dojam da kad sam u momčadi ona više nema moći i zato gubi bodove, a prava je istina da sam ja prvi poraz sezone, u klubu i reprezentaciji, doživio tek 6. veljače u Kupu sa Sociedadom, a tada sam ušao u igru u drugom poluvremenu, kad smo već gubili… Sve bi se te činjenice marginalizirale kad su se analizirale moje igre i smatram da to nije fer. Razumijem da se u trenutku slabije predstave pomisli da je to znak krivulje pada slijedom godina, ali ako se na terenu potom događa nešto drugo, trebalo bi i nešto drugo značiti”, objasnio je Modrić.

SNOVI SU MU SE RASPALI U MAKSIMIRU: Na početku su ga hvalili, a sad ga se Dinamo odriče? ‘Na treninzima je otvoreno iskazivao nezadovoljstvo’

‘Naporno sam radio za ovo’

Odgovorio je Luka i na pitanje smatra li da je ovaj kraj sezone zapravo njegovo revanširanje svim kritičarima?

“Ma, nema nikakvog osjećaja revanša. Ponavljam, Real je velik i zahtjevan, puno taj planet daje, puno i traži. U osam godina doživio sam sve najljepše za tri karijere i osjećaj sreće što sam dio tog Realovog svijeta. I svaka komponenta, od kluba i momčadi, trenera i navijača, medija i Madrida, pridonijela je tim doživljajima. Zato je ova titula i moje sudjelovanje u njoj razlog samo jednom – potvrdi svih tih sretnih osjećaja. Među inima potvrda da mogu igrati u kontinuitetu, biti protagonist, a ne statist u najvećem zahtjevu. Potvrda da je ovo i dalje veliki Real i da navijači mogu biti sretni”, rekao je Modrić te prokomentirao dokad misli ostati u Realu.

VATRENI SE KONAČNO VRAĆA U ‘LIGU PET’, ALI… Vlašić na meti europskog velikana koji uništava hrvatske igrače

“Real je moja kuća, ali Real odlučuje što je najbolje za klub. Znam da se ovdje vezni ili napadači rijetko zadrže do 35 godina. Ja sam uspio i to mi nije poklonjeno, nego sam zaslužio radom i ponašanjem. Ukoliko Real procijeni da više nisam taj, spreman sam i na tu neželjenu opciju. Ništa to ne bi promijenilo moju emociju prema klubu. Iako, nadam se da ću srušiti i taj stereotip da se u Realu ne može dočekati kraj karijere u određenim godinama nakon 34. – 35. Jako sam se namučio da dođem do Reala, prošao sam svašta i neću se olako odreći tog statusa. Borit ću se na terenu da zaslužim ostanak”, zaključio je Modrić koji ugovor s Realom ima još cijelu sljedeću sezonu te je sigurno da će u Realu igrati dok mu ne istekne ugovor.