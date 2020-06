Luka je o svom odnosu s Marijom Mandžukićem pričao u svojoj autobiografiji

Kad smo ih gledali na terenu, mislili bismo da među njima nema nikakvih trzavica. Luka Modrić i Mario Mandžukić odigrali su velik broj utakmica zajedno u hrvatskom dresu i nije se dalo naslutiti da između njih nije nešto bilo u redu.

Ali istina je da nisu baš bili u najboljim odnosima, i to pune četiri godine. Naime, od Svjetskog prvenstva u Brazilu pa sve do Svjetskog prvenstva u Rusiji dvojac Luka i Mario su bili u svojevrsnoj svađi, zapravo, nisu komunicirali. Objasnio je Modrić to u svojoj autobiografiji “Moja igra”.

“Mario je poseban tip. Nekad djeluje mrzovoljno, češće je raspoložen. Bio mi je drag od prvog dana iako je mnogima dugo trebalo da ga shvate i dožive takvim. Na gostovanju na Islandu, kada smo se u doigravanju borili s njima za odlazak na SP u Brazilu, sreli smo se ispred lifta u hotelu i rekao sam: ‘Ajde, Mario, idemo danas jako’, onako kako se vrlo često igrači međusobno potiču. Mandžukić me iznenadio svojom reakcijom i kazao: ‘Samo ti gledaj sebe, pusti mene”, ispričao je Modrić u svojoj knjizi.

OBJAVLJEN POTPUNI POPIS: Modrić ušao u 100 najboljih sportaša svijeta u 21. stoljeću, iznenadit će vas tko je prvi

‘Ja sam mislio da se ti duriš na mene’

“Učinilo mi se da se nešto duri na mene, a nisam našao logično objašnjenje zašto. S Marijem sam uvijek imao dobar odnos, bili smo u stalnom kontaktu sve do tada. Onda je nastala tišina, kad se dva teška karaktera nađu u kratkom spoju, energija nestane. Bilo mi je krivo, ali nisam htio povući prvi potez”, kazao je Luka, ali svoj su odnos, na svu sreću, izgladili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

“Mandžo je duša od čovjeka, osoba s kojom bih išao u svaku borbu. Što god bilo, znam da će dati sve, da će ti čuvati leđa i da te nikad neće izdati. Razgovarali smo i kazao je: ‘Nisam se durio na tebe. Ja sam mislio da se ti duriš na mene”. Između nas je ponovno prostrujala pozitivna energija”, zaključio je Modrić.