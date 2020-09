Modrića je bio pun teren, razigravao je sjajno, s 92-postotnom preciznošću dodavanja, osvojio je 10 od 14 duela u koje je ušao, a najviše je o njegovoj spremi i mentalitetu pokazala situacija u kojoj je oduzeo loptu, potegao iz daljine i pogodio vratnicu. Napravio je to u 89. minuti

Real Madrid je u drugom kolu španjolskog prvenstva pobijedio Valladolid 1:0. Bila je to prva Realova pobjeda ove sezone nakon što su u prvom kolu podijelili bodove sa Real Sociedadom.

Junak Kraljevskog kluba bio je Vinicius Junior koji je zabio jedini gol na utakmici u 65. minuti nakon što se lopta od obrambenih igrača Valladolida odbila u njegove noge. Brazilac nije imao težak posao jer se našao na pet metara oči u oči s vratarom.

No nije strijelac Vinicius glavna priča ove utakmice, već je to kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić. U izostanku Tonija Kroosa koji je ozlijeđen garantirano je bilo mjesto u startnoj postavi za Modrića, a on kao da se zainatio godinama i svim kritičarima te je odigrao fenomenalnu utakmicu.

NAJUGLEDNIJI NJEMAČKI LIST OBJAVIO APSOLUTNU SENZACIJU: Kramarić uskoro stiže u Bayern, kontakt je već uspostavljen

Najbolji

Luka je prema SofaScoreu dobio najveću ocjenu od svih igrača u polju na utakmici (8,1), a nije zabio gol niti je asistirao. Više od njega jedino je dobio golman Reala Courtois (8,4) koji je u više navrata morao spašavati Real svojim intervencijama.

800 official games today and no signs of slowing down. Don Luka Modrić🎩 pic.twitter.com/qhiCZmIdk0 — 𝐸𝓁𝑒✵ (@ModricEle) September 30, 2020

Modrića je bio pun teren, razigravao je sjajno, s 92-postotnom preciznošću dodavanja, osvojio je 10 od 14 duela u koje je ušao, a najviše je o njegovoj spremi i mentalitetu pokazala situacija u kojoj je oduzeo loptu, potegao iz daljine i pogodio vratnicu. Napravio je to u 89. minuti.

Real je dosad odigrao tri utakmice i na trećem je mjestu sa 7 bodova.