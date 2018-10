MODRIĆ NAJBOLJE OBJASNIO ZAŠTO JE MEĐU NAJBOLJIMA: ‘Možete imati svu snagu svijeta, ali nogomet se igra nečim drugim…’

Luka Modrić je otvorio dušu u iscrpnom intervjuu za France Football

Iza Luke Modrića je fenomenalna 2018. Jedan od najboljih igrača u povijesti hrvatskog nogometa, Modrić je u dresu Reala osvojio treću uzastopnu Ligu prvaka, nakon pobjede protiv Liverpoola u Kijevu, a ljetos je kao kapetan predvodio Hrvatsku do povijesnog uspjeha i finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Sada je Modrić jedan od kandidata za osvajanje Zlatne lopte, prestižne nagrade poznate pod imenom Balon d’Or. Uoči dodjele nagrade, kapetan reprezentacije je razgovarao sa France Football, organizacijom zaduženom za dodjelu titule najboljeg igrača na svijetu.

‘Nogomet se igra glavom’

“Čak i danas, kada je fizička sprema nogometaša bolja nego ikada, i dalje postoji mjesto za talent i tehniku, u potrazi za prekrasnom igrom. Tako će uvijek i biti budući da je nogomet igra koja se igra glavom. Možeš imati svu snagu svijeta, ali postoji nešto što se zove nogometna inteligencija – inteligencija igranja, koja je uvijek presudna. Fizikalija nikada neće prerasti inteligenciju”, rekao je Modrić.

Na pitanje o tome s kim mu je oduvijek bio san zaigrati, veznjak Madrida nije dvojio.

“Prije svega, s Bobanom, mojim idolom iz hrvatske reprezentacije. Nakon toga, sa Zidaneom, koji me, na moju sreću, trenirao. S njim sam proživio najljepše momente u dresu Real Madrida, uključujući tri uzastopne titule Lige prvaka. Treći je Ronaldo Nazario“, rekao je Modrić, a nije oklijevao niti kada je upitan da li bi htio igrati sa Leom Messijem.

‘Messi je jedan od najboljih u povijesti’

“Ja igram protiv njega, ne sa njim. Očito je da je Messi jedan od najboljih igrača u povijesti nogometa, ali ja nikada neću s njim zaigrati”, dodao je Modrić.

“Svjetsko prvenstvo je bilo posebno iskustvo. Teško je reći što je bilo najbolje. Došli smo do finala i predstavljali svoju zemlju – to je san svakog djeteta. Neću se praviti da je bilo lako izgubiti – bili smo tužni, razočarani. Ali onda, kada smo se vratili u Hrvatsku, kada smo vidjeli sve te ljude koji su nas čekali, shvatili smo da je ulazak u finale sam po sebi ogroman uspjeh. To je bila nevjerojatna stvar za malu zemlju poput naše. Zato, s prolaskom vremena, prije svega ostaje osjećaj ponosa”, zaključio je Modrić.