MODRIĆEVE RIJEČI NAKON PORAZA POKAZUJU KOLIKO JE SITUACIJA OZBILJNA: ‘Moramo se probuditi, ovo je šok. Svi su nabrijani na nas’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije nije se skrivao nakon poraza od Mađarske

Nismo očekivali ovaj poraz. Moramo se probuditi, kazao je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nakon poraza od Mađarske 1-2 u susretu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine.

“Nismo odigrali utakmicu u skladu s našim renomeom. Mađari su bili puno čvršći i agresivniji i to im se na kraju vratilo,” dodao je kapetan ‘Vatrenih’. Modrić je naglasio kako ovaj poraz Hrvatsku stavlja u vrlo neugodnu poziciju.

“Nismo očekivali ovaj poraz. Moramo se probuditi. Prvo upozorenje je bilo protiv Azerbajdžana, ali smo se u toj utakmici uspjeli nekako provući. Ali, danas je bio novi šok za nas. Ako ovako nastavimo imat ćemo velikih problema.”

‘Moramo zaboraviti ono što je bilo’

Modrić je naglasio kako hrvatski nogometaši moraju zaboraviti na svjetsko srebro i okrenuti se sadašnjosti. “Moramo zaboraviti ono što je bilo. Nogomet je takav, nema puno vremena za slavlja za uživanje. Dolaze nove utakmice i svi su nabrijani na nas.”

Veznjak Real madrida je još jednom naglasio kako je grupa jako teška. “Svaka ekipa ti može napraviti problema. Moramo biti puno bolji nego što smo bili u ove dvije utakmice.” Najbolji nogometaš svijeta je naglasio kako nakon utakmice igrači nisu razgovarali o razlozima poraza.

“Nakon utakmice smo svi vrućih glava i treba to ostaviti za neki drugi dan, ali sigurno ćemo razgovarati i analizirati ovaj poraz. No, jasno je kako moramo popraviti igru jer ćemo imati velikih problema s plasmanom na EURO što bi bilo ravno katastrofi,” kazao je dodavši: “Moramo igrati brže i više se kretati. To su osnovne stvari koje trebaš raditi kako bi probio gusti blok i to definitivno nismo imali danas, ali niti protiv Azerbajdžana. U nekim djelovima jesmo, ali to je vrlo malo za ekipu naše kvalitete.”

‘Ne treba ovo shvaćati tragično’

Modrić smatra kako ovaj poraz ne treba shvaćati tragično, ali momčad se mora trgnuti.” “Ne treba ovaj poraz shvaćati tragično. Ovo je bio veliki udarac za nas, nismo to očekivali, ali ispred nas je dosta utakmica. Jednostavno moramo puno bolje.”

Nastavak kvalifikacija je u lipnju kada Hrvatska igra u Osijeku protiv Walesa. “Nadam se da će svi biti zdravi. Moramo se dobro pripremiti jer će to biti jedna od ključnih utakmica za nastavak kvalifikacija,” vkazao je na kraju