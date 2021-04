U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Real Madrid je pobijedio Liverpool sa 3:1, a asistenciju za treći gol Kraljevskog kluba upisao je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Dva gola za Real zabio je Vinicius Junior (27′, 65′), a jedan Marco Asensio (36′), dok je strijelac za Liverpool u 51. minuti bio Mohamed Salah.

MA LUKA MODRIĆ JE BOG NOGOMETA: Pogledajte fantastičnu asistenciju Vatrenog za treći gol Reala protiv Liverpoola

Bio je to sudar europskih teškaša, klubova koji su zajedno osvojili čak 19 europskih naslova, Real 13, a Liverpool šest. Zanimljivo, Kraljevski klub i Redsi su do sada u europskim natjecanjima igrali međusobno tek sedam puta, a Real vodi sa 4:3 u pobjedama.

Bila je ovo posebna večer i za Luku Modrića. Kapetan Vatrenih asistencijom je postao najstariji igrač u Ligi prvaka (35 godina, 209 dana) koji je upisao asistenciju u tri uzastopna susreta čime je nadmašio učinak Ryana Giggsa kojem je to uspjelo 2011. sa 37 godina.

3 – Luka Modric is the oldest player (35y 209d) to assist in three consecutive Champions League games since Ryan Giggs for Manchester United in April 2011, who did so aged 37. Vintage. pic.twitter.com/0fr7RDrR1E

— OptaJoe (@OptaJoe) April 6, 2021