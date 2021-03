MODRIĆ JE PRISTAO NA MANJU PLAĆU KAKO BI OSTAO U REALU: Zna se koliko će Luka zarađivati u Madridu

Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano renije u ponedjeljak objavio je da je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (35) definitivno postigao dogovor s Realom oko produženja ugovora, koji mu istječe na kraju sezone i da će još jednu godinu biti član Kraljevskog kluba.

HOĆEMO LI OPET OVO GLEDATI? Zidane potvrdio glasine o Ronaldu, stigla i velika vijest oko Modrićeve budućnosti

Romano je rekao da je samo pitanje je vremena kada će sve biti službeno objavljeno te je otkrio da je sve bilo dogovoreno već u siječnju.

ŠPANJOLCI SE NAKLONILI HRVATSKOM MAESTRU: ‘Njegove godine su samo iluzija, ovo je više Real Modrić nego ikada prije’

The extension of Luka Modric’s contract with Real Madrid is done and it’s not in question. The agreement has been in place since January for one more year of contract. It's just a matter of time for the official announcement. Modric is definitely staying. ⚪️ #RealMadrid https://t.co/RR5K9F1pJp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2021