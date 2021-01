Jedan od najtalentiranijih mladih igrača današnjice Martin Odegaard ide na posudbu iz Real Madrida u Arsenal, tvrde engleski i španjolski mediji.

Iako mu se predviđalo da će zamijeniti Luku Modrića u Realu, njegovo vrijeme, izgleda, još nije došlo. Odegaard je u prvom dijelu sezone dobivao mrvice, a imao je i sitnijih problema s ozljedom, ali sada kada je zdrav, opet ga nema u planovima. Odegaard nije dobio šansu kojoj se nadao.

After a consultation session between Martin Odegaard and his close circle, the player decided to accept Arsenal's offer [@TheAFCBeII] pic.twitter.com/wsAkKxKVGP

— AFTV (@AFTVMedia) January 22, 2021