Novi Lukin pogodak izazvao je mnoštvo reakcija na društvenim mrežama. Pročitajte što su ljudi pisali

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić zabio je prvi gol na utakmici Real Madrida i Elchea u 16. kolu španjolskog prvenstva. Kraljevski klub poveo je Modrićevim golom u 20. minuti susreta, a Luka je, iznenađujuće, zabio glavom.

Modrić je sam bio inicijator akcije. Na centru je proigrao Kroosa koji je loptu proslijedio do Marca Asensija. Asensio je tukao ljevicom snažno s otprilike 25 metara, a njegov je udarac pogodio gredu.

Vratar Elchea Edgar Badia ostao je ležati na podu nakon tog udarca, a lopta se od grede odbila do Modrića koji je punom brzinom uletio u šesnaesterac i glavom pogodio mrežu za vodstvo Kraljeva.

LUKA MODRIĆ ZABIO NOVI POGODAK ZA REAL: Hrvatski maestro nema granica, ovaj put pogodio glavom

Mnogobrojne reakcije

Bio je to četvrti pogodak Modrića ove sezone, a zabio je drugu utakmicu zaredom, računajući da prošlu nije igrao zbog ozljede. Pogodak ne smijemo prikazati u članku zbog zakonskih odredbi o autorskim pravima.

Novi Lukin pogodak izazvao je mnoštvo reakcija na društvenim mrežama. Pročitajte što su ljudi pisali:

What Luka Modric is doing at this age is totally illegal and out of this world, that too as a midfielder. ♥️ — Messum (@messum_abbas) December 30, 2020

Luka Modric, a.k.a. El Benjamin Button croata, ha decidido marcar también de cabeza. — Alberto (@titorueda93) December 30, 2020

No es normal lo de Luka Modric con 35 años de edad. — Contra Reloj (@Soycontrareloj) December 30, 2020

Balling at the age 35 is not for everyone. Luka Modric best Midfielder in the world. pic.twitter.com/QA273jcNIK — Martial🇬🇭🇳🇬 (@adawen14) December 30, 2020

Is Luka Modrić the best player in the world? — ً (@Cumavingaa) December 30, 2020

What is Luka modric doing at 35?? Cules favorite is already playing in Japan — Bono Pastore (@takinmadrid) December 30, 2020

Is he 34 or 24 ??? A very nice game. Sign a 6 years contract on my behalf Luka Modric. Nice GOAL. Half-time 1-0. #HalaMadrid pic.twitter.com/TnKS6gUEX4 — Kaka (@IGKaka_) December 30, 2020

The best of best midfielders scores tonight. What a wonderful play from Luka Modric — Blancos (@Merengues_14) December 30, 2020

I swear on my life after Cristiano Ronaldo, Luka Modric is the best player in the world under Zinedine Zidane it's insane — Luka Crepulja🇭🇷 (@LCrepulja) December 30, 2020