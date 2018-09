MODRIĆ JE GENIJE KOJI ZASLUŽUJE NAGRADU ZA NAJBOLJEG NA SVIJETU! Kad to kažu ove tri veličine, onda to mora biti istina

‘Modrić – najbolji igrač svijeta? Pa, naravno, a tko bi to trebao biti?’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i veznjak madridskog Reala Luka Modrić, odnedavno je i službeno, najbolji je nogometaš Europe. Potvrdio je to izbor Europske nogometne federacije u kojem je vođa Vatrenih slavio ispred Cristiana Ronalda i Mohameda Salaha.

Ogromno priznanje za Modrića stiže nedugo nakon što je bio proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva na kojem je Hrvatsku odveo do srebrne medalje. Svi preduvjeti da bude proglašen i najboljim na svijetu, uvjereni su hrvatski stručnjaci, su tu.

NISMO NI SUMNJALI TKO ĆE BITI POBJEDNIK: Modrić potukao Ronalda, proglašen najboljim igračem Europe!

OFFICIAL: @lukamodric10 is the UEFA 2017/18 Men’s Player of the Year🥇 Congratulations, Luka 👏🇭🇷 pic.twitter.com/Wxer0o4U9K — UEFA (@UEFA) August 30, 2018

‘Bilo bi logično nagradu dati njemu’

“Najbolji vezni igrač Europe, najbolji igrač Mundijala i sad najbolji igrač Europe. Svaka čast, zaslužio je to potpuno. Vjerujem da ovo znači i da će biti najbolji igrač svijeta u skorašnjem izboru. Bilo bi logično. Ako si najbolji igrač Europe, gdje igraju i svi najbolji, onda je bi trebao biti i najbolji na svijetu, zar ne? Dobro, drugačiji su izbori, nije to isto, ali svakako Luka zavrjeđuje i tu nagradu. Osvojio je Ligu prvaka, treći put zaredom, bio je u finalu Svjetskog prvenstva, pa, tko je to napravio više od njega u ovoj godini? Svaka mu čast!”, kaže Robert Prosinečki nekoć i sam veznjak čiji su potezi ostavljali bez daha.

Za Sportske novosti o Modriću su pričali i Miroslav Ćiro Blažević i Otto Barić, treneri kroz čije su ruke prošli nebrojeni dobri nogometaši.

Man of the moment, Luka Modrić! 🏆 Champions League

🥇 Midfielder of the Season

🥇 Player of the Year #UCLdraw pic.twitter.com/rLt9AoR37r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018

‘A tko drugi!?’

“Veličanstveno, sjajno. Svaka čast onima koji su glasali za njega, puno sam puta rekao da je on najbolji. I to je ove godine i dokazao. On je ‘Nesalomljiv’. Što je sve prošao kroz život, što sve i sad prolazi, to je teško i pojmiti. Ali je pokazao veličinu, borio se kad bi mnogi odustali, ma, kapa dolje. Nadam se i vjerujem da će ga nakon ovoga i mnogi u Hrvatskoj gledati drugim očima, ne samo na terenu, nego i u drugim stvarima. Najbolji igrač svijeta? Pa, naravno, a tko bi to trebao biti?”, veli Blažević s kojim se slaže i Barić:

“Velika stvar za Luku, velika za hrvatski nogomet. Znate što je tu još važno? Modrić je prvi igrač nakon dugo vremena kojega nisu do naslova doveli golovi. On je veznjak, ali njegov učinak ne možete izraziti brojkama. Dosad su uvijek naslove osvajali Ronaldo, Messi, uglavnom napadači, koji puno zabijaju. Modrića je cijeli svijet prepoznao takvim kakav jest. Pogotovo nakon svega što mu se događalo, od ozljeda, do sudova, izdigao se iznad svega, bravo. Hoće li biti najbolji? Ne znam. Ali već je i ovo velika stvar, za njega, za hrvatski nogomet. Plus, plus, plus…”