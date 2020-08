‘MODRIĆ JE EX JUGOSLOVENSKI INIESTA, OVAJ GA JE ČOVJEK UČINIO SMIJEŠNIM. NAJBOLJI JE U OVOM TRENUTKU’: Luka na udaru navijača

Luka Modrić na udaru kritika dijela fanova na društvenim mrežama

Trudio se, davao je sve od sebe, vukao i pokušavao, ali nije mogao puno toga učiniti, odnosno nije mogao materijalizirati i preokrenuti utakmicu u korist svog Reala.

[VIDEO] MAN CITY – REAL 2:1 (Ukupnih 4:2): Gra

đani u četvrtfinalu Lige prvaka, Gabriel Jesus junak, Varane tragičar

Luka Modrić dobio ocjenu 6.5 od SofaScorea

Najbolji hrvatski nogometaš, kapetan Vatrenih Luka Modrić, nije sinoć na Etihadu nešto posebno briljirao, barem ne prema ocjeni koju je dobio od SofaScorea (6.5). Bila je to peta najlošija ocjena u momčadi Reala.

Luka je na kraju zamijenjen u 82. minuti s Valverdeom.

Belgijski veznjak Kevin De Bruyne odnio je apsolutnu pobjedu na sredini terena u odnosu na Modrića, Casemira i Tonija Kroosa. Slažu se s tim i na društvenim mrežama…

“Kevin De Bruyne učinio je Kroosa i Modrića početnicima. On je nogometni genij”.

#UCL Kevin De Bruyne made Toni Kroos and Luka Modric look like academy players out there tonight. Football genius — J (@trivelajay) August 7, 2020

“Ovaj čovjek učinio je Kroosa i Modrića da izgledaju kao Fred i Matić. Obojica su na njemu zaradili žute kartone. On je najbolji u ovom trenutku”.

This man made Toni Kroos and Luka Modric look like Fred and Matic.

Both of them conceded a yellow for a foul on him.

He Is The Best Right Now pic.twitter.com/Iq7YSwzr3C — Dr. Ib💥 (@Ib_yuguda00) August 7, 2020

#MCIRMA Can we take a moment to give credit to what DeBruyne has done tonight? This man was against Toni Kroos, Casemiro and Luka Modric and he ran circles around them, pushing forward, dribbling, getting in key passes, the list goes on… He gained my utmost respect 🤝 pic.twitter.com/dJcrMclhwM — #SMUStudentsWantToLearn (@phomello_choppa) August 7, 2020

1. Kevin de Bruyne 2. Luka Modric 3. Ngolo Kante 4. Thiago 5. Verrati imo — Maxence (@maxencehv) August 7, 2020

“Luka (Modric) ? .. that guy works for me, he licks my shoe comes around my house every night and does it for me. Such a nice guy right? Even at HT he was doing it… What a guy!” https://t.co/dP0y2UaBu8 pic.twitter.com/5EUGCQk4aP — Yasiin Bey (@umirf1) August 7, 2020

Uobičajeno je da su društvene mreže kritički nastrojene prema zvijezdama Reala kad Kraljevi izgube, stoga ne čudi što je Luka opet na tapeti nekih navijača…

“Luka? Taj tip radi za mene, liže mi cipele, dođe do moje kuće svaku večer i radi što god treba. Tako je ljubazan tip. Pa čak i na poluvremenu to radi. Ljubazan tip”, stoji u jednom posprdnom komentaru na Twitteru.

“Luka (Modric) ? .. that guy works for me, he licks my shoe comes around my house every night and does it for me. Such a nice guy right? Even at HT he was doing it… What a guy!” https://t.co/dP0y2UaBu8 pic.twitter.com/5EUGCQk4aP — Yasiin Bey (@umirf1) August 7, 2020

“Luka Modrić još uvijek igra u Realu i u 2020. i u tome je problem”.

Luka Modric is still playing for real Madrid in 2020 and there lies the problem smh — OFF BRAND HOTTIE (@zicky317) August 7, 2020

“Luka Modrić. Još jedan majstorski exjugoslavija Iniesta”.

Luka Modric | Another Masterclass | Exyougolsavian Iniesta | Big Nose Xavi | Gollum Pirlo pic.twitter.com/mPs6vXaJTs — Kamata (@KamataFCB) August 7, 2020

City na Lyon na Final Eight turniru u Lisabonu

Nogometaši Manchester Cityja probili su se u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su u uzvratnoj utakmici odigranoj pred praznim tribinama stadiona Etihad svladali gostujući Real Madrid sa 2:1 (1-1), istovjetnim rezultatom kojim su slavili i u prvoj utakmici odigranoj prije pet mjeseci u Španjolskoj.

Manchester City je poveo već u 9. minuti pogotkom Raheema Sterlinga nakon velike pogreške Realova braniča Raphaela Varanea. Madriđani su izjednačili u 28. minuti, a strijelac je bio Karim Benzema. Nakon nove pogreške Varanea Manchester City je u 68. minuti poveo sa 2:1, a strijelac je bio Brazilac Gabriel Jesus.

Manchester City će u četvrtfinalu Lige prvaka igrati protiv Lyona koji je iznenađujuće izbacio Juventus. Dvoboj je na rasporedu u subotu, 15. kolovoza (21 sat), a bit će odigran na stadionu Jose Alvalade u Lisabonu na kojem svoje domaće utakmice igra Sporting.