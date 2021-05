Nogometaši Chelseaja jučer su zaustavili Real slavivši u Londonu u uzvratu polufinala Lige prvaka s 2:0 i s ukupnih 3:1 prošli dalje. Tako se londonska momčad po treći put u svojoj povijesti plasirala u finale elitnog natjecanja, u kojem će igrati protiv Man Cityja.

CHELSEA – REAL MADRID 2:0: Senzacionalni Chelsea nokautirao Luku Modrića i društvo – gledat ćemo veliko englesko finale u Istanbulu

Španjolski mediji s dosta ogorčenja popratili su ovaj poraz Reala, ali nekako i svjesni kako je Chelsea bio bolji u obje utakmice. U prvoj u Madridu briljirao je vezni dvojac Kanté – Mouth a u uzvratu najviše je pokazao napadački trojac Werner – Havertz – Pulišic, naravno da su atomska vezna osovina Kanté – Mouth ponovno izdominirala vezni red Reala, odnosno Modrića i Kroosa. Prema statističkim podacima koji su se pojavili na Twitteru, Luka je za svoju igru dobio ocjenu 5 od ukupnih 10.

“Igrao je vrlo duboko i nije mogao igrati između veznog reda i napada, kao što to inače radi”, stoji u opisu Lukine igre.

Luka Modric (CM) – 5/10 – Played in a very deep position and subsequently couldn't knit up play with the frontline and midfield like he usually does.

Casemiro (CM) – 5/10 – Beaten to the punch by Kante as he tore Real's midfield apart before Werner's opener.

— SALUSHINE (@salushine_og) May 6, 2021