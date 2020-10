Brojni španjolski mediji već su pisali o tome da već ima neku vrstu predugovora s Madriđanima

Već se otprilike godinu dana piše i govori o mogućem odlasku ponajboljeg igrača svijeta, Kyliana Mbappea iz redova PSG-a, ali on je i dalje na Parku prinčeva i čeka pravu ponudu.

Međutim, sada ugledni Le Parisien tvrdi kako bi Mbappe doista mogao sljedećeg ljeta napustiti klub i to u transferu koji će odjeknuti Europom. Čini se kako će Mbappe završiti u redovima Real Madrida, iako ga potražuju još tri velika, Barcelona, Liverpool i Juventus.

Istječe mu ugovor

Ipak, Mbappe je već u povijesti imao kontakta s Real Madridom i to dok je imao svega 14 godina, kada je i posjetio Real te se tamo susreo s idolom Cristianom Ronaldom, a tri godine nakon toga Madriđani su došli po njega kada je odlazio iz Monaca.

No, tada je PSG ponudio najviše i Real nije mogao parirati njihovoj ponudi pa je mladić prebjegao u Pariz. No, Le Parisien piše kako je Real sada skupio dovoljno, čak 200 milijuna eura, i da će za tu cifru vjerojatno otići jer PSG nema baš previše izbora s obzirom na to da mu 2022. godine istječe ugovor.

Mbappeu sljedećeg ljeta, ako ne ode iz PSG-a, drastično pada vrijednost zbog ulaska u zadnju godinu ugovora, a ako ga tada ne prodaju neće dobiti preveliku odštetu i riskiraju opciju da Mbappe ode besplatno.

‘Bio je uzbuđen oko Reala’

Brojni španjolski mediji već su pisali o tome da Mbappe već ima neku vrstu predugovora s Madriđanima, a njegov bivši trener Unai Emery tvrdi da je mladom Francuzu velika želja potpisati baš za Real.

“Kad sam bio u Parizu, Mbappe je bio vrlo uzbuđen kada mu se otvorila mogućnost prijeći u Real. Nisam ga želio izgubiti pa sam razgovarao s njegovim ocem. U to vrijeme ozbiljno je razmišljao o prelasku u Real, no nije lako napustiti PSG“, izjavio je to nedavno Emery.

Dakle, Luka Modrić i kompanija mogu polako otvarati šampanjac jer vjerojatno im dolazi igrač s kojim će osvojiti baš sve…