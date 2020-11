MODRIĆ DOSPIO NA ZANIMLJIV POPIS SLAVNOG NIJEMCA: Mogao je birati samo petoricu igrača i odabrao je baš Vatrenog

Slavni njemački nogometaš Mesut Ozil odabrao je svoju najbolju momčad, ali sastavljenu samo od petorice aktivnih igrača, te je u nju uvrstio nekada najboljeg igrača svijeta, zvijezdu Real Madrida i kapetana hrvatske reprezentacije, Luku Modrića.

Nijemac je na svom Twitter-profilu objavio omiljenu petoricu nogometaša i pri tome je pazio da dvojica ne budu iz iste reprezentacije. Na elitni popis tako su mu dospjeli Gianluigi Buffon, Karim Benzema, Marcus Rashford, Marcelo i Luka Modrić.

Make your dream 5-a-side team only using one active player from each country!

My choices 👇🏼⚽️💥

🇧🇷 @MarceloM12

🇮🇹 @gianluigibuffon

🇫🇷 @Benzema

🇭🇷 @lukamodric10

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@MarcusRashford

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 19, 2020