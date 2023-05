Osijek danas od 17 sati na Gradskom vrtu dočekuje Dinamo u 33. kolu HNL-a. Modri su već osigurali naslov prvaka Hrvatske, a pred njima je još četiri utakmice.

Današnja utakmica je od velike važnosti za Osijek koji se bori za kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Trenutačno su četvrti s 45 bodova, ispred njih je Rijeka s 48 bodova, a na petom mjestu Istra 1961 s 42 boda.

Bišćan: 'Pokušat ćemo s rotacijama'

Ovo je ujedno i zadnje Dinamovo gostovanje na Gradskom vrtu prije nego što se bijelo-plavi sljedeće sezone presele na novi stadion na osječkom Pampasu.

"Sad kad smo osigurali naslov prvaka ipak smo u nešto lakšoj situaciji, možemo probati neke stvari i neke igrače, to ćemo i raditi. Ali, osnovni su ozbiljnost, težnja što je moguće boljoj igri i rezultatu jer to Dinamo traži, to traže i navijači i tako ćemo se nastaviti ponašati. Uvijek prema samima sebi imamo maksimalne zahtjeve, tako ćemo izaći i u Osijeku", rekao je trener Bišćan u najavi utakmic ei nastavio:

"Imamo dosta mladih u sastavu, a još ćemo vidjeti koga ćemo od njih prepustiti juniorskoj momčadi koju čeka važna utakmica. Ovom ćemo prilikom pokušati s rotacijama, u ovoj ćemo utakmici sigurno imati nekoliko novih igrača u prvih 11, a još će nekolicina dobiti određenu minutažu tijekom dvoboja. Mislim da je to dobro, do kraja je ostalo još tih nekoliko kola, brzo će doći nova sezona, moramo vidjeti s čim raspolažemo, moramo dati određenim igračima priliku da pokažu najbolje od sebe ili koliko u ovom trenutku mogu pružiti kako bismo dobili bolju sliku za pripreme."

Zadnji susret obilježila magla

Zadnji put kada je Dinamo gostovao na Gradskom vrtu bilo je još krajem listopada kada su Osječani slavili s 1:0. Ipak, nešto drugo je obilježilo cijeli susret, a to je magla…

Navijači u Gradskom vrtu velikom većinom nisu vidjeli ništa, a gledatelji prijenosa mučili su se, kao i komentator i režiser prijenosa, koji je tražio kameru koja nije potpuno obavijena maglom. Uz spomenuto, zbog magle, odnosno slabe ili gotovo nikakve vidljivosti, VAR sustav je bio djelomično izvan funkcije. Golmani nisu vidjeli s gola na gol, a u jednom trenutku uvjeti su bili tako loši i mnogi su se pitali zašto utakmica nije prekinuta. Takvih problema danas neće biti jer ih očekuje 24 stupnjeva...

UŽIVO

Osijek - Dinamo 0:0

0' Čeka se početak utakmice.