MODRI OTPUTOVALI NA NOGE SPARTAKU: ‘Bit će čudno igrati pred praznim tribinama, to je nenogometna atmosfera’

Bjelica i društvo otišli su u Slovačku napraviti još jedan korak ka europskom proljeću

Momčad Dinama otputovala je u Trnavu gdje ju očekuje susret protiv domaćeg Spartaka u četvrtom kolu Europa lige. Na put su otišli i Mario Šitum i Nikola Moro koji su se oporavili od ozljeda, a nema Leovca, Majera, Dilavera i Theophillea.

“Dilaver ima slomljeno rebro, Majer i Leovac nisu tu. Ostali su spremni. Idu s nama Šitum i Moro, i to je to. Spartak možda nema individualnu kvalitetu kao Fenerbahče i Anderlecht, ali ima jako dobru momčadsku igru. Sigurno će biti teško, ali ne i nepremostivo. Mi smo fokusirani sad samo na taj susret, ne na to što nam to može donijeti. Idemo tamo pobjedničkim gardom”, dodao je Bjelica.

Atmosfera zabrinjava

Slovačka momčad zbog kazne morat će nastupiti pred praznim tribinama, a Dinamovi igrači zbog toga nisu presretni jer se radi o nenogometnoj atmosferi u kojoj nije lako dati najbolje od sebe pa očekuju težak susret.

“Bit će čudno igrati pred praznim tribinama, to je nenogometna atmosfera. Ali što je, tu je. Motivacije nam ne manjka. Ne treba imati alibije, znamo po što idemo. Imamo dobru priliku, imamo dobru momčad i očekujemo bodove. Ima dosta utakmica, ali imamo veliku šansu”, rekao je Mario Šitum uoči polaska.