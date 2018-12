MODRA ZVIJEZDA U USPONU: ‘Pod jednim uvjetom, ostajem u Dinamu do kraja karijere!’

Dinamo danas u 21 sat na Maksimiru igra protiv Anderlechta u Europskoj ligi

Dinamo danas igra posljednju utakmicu grupne faze Europske lige, a na Maksimir dolazi belgijski Anderlecht. Utakmica nema nikakav rezultatski značaj, budući da su Modri još u prošlom kolu osigurali prolaz i prvo mjesto u skupini.

Jedan od najboljih Dinamovih igrača, mladi Amer Gojak, osvrnuo se na sjajan početak sezone na Maksimiru.

“Ako bude novi stadion, ostat ću u Dinamu do kraja karijere”, rekao je Gojak za SN.

‘Sjajno se osjećamo!’

“Sjajno se osjećamo! Ma ne samo ja, cijela je momčad u odličnom raspoloženju. Jeste vidjeli, jutros smo na trening izašli uz pjesmu, ne pamtim da je toga bilo prijašnjih sezona. U ponedjeljak smo imali domjenak u organizaciji kluba i svi su nam čestitali na onome što smo napravili u ovoj sezoni. Sada i mi polako postajemo svjesni da smo napravili nešto posebno i veliko. Gušt je biti igrač Dinama ovih dana”, nastavio je Gojak.

“Mislim da se tu poklopilo puno stvari – od kvalitete koju smo imali, nadogradnje karakternim i kvalitetnim igračima pa do dolaska gospodina Bjelice, koji je to sve povezao i napravio cjelinu. Ne bih rekao da je to slučajno, već da je plod neke dugoročne strategije kluba”, dodao je.

‘Samo nam je nebo granica’

“Samo nam je nebo granica. A ako dođemo tamo, bit će manje bitno je li deset zabio Gojak ili Gavro, Hajrović, Olmo, Oršić ili Livaković… Ovamo nas je dovela kvaliteta i dobra atmosfera u kojoj se svatko od nas raduje i veseli tuđim golovima i asistencijama i to je odraz onoga o čemu sam govorio na početku”, dodao je.

“Pa mi dva dana prije utakmice s Anderlechtom izlazimo na trening s pjesmom koja trešti iz zvučnika svlačionice! Da mi je to netko rekao prije godinu dana, mislio bih da nije normalan. Ovo je neki novi Dinamo u kojem je gušt igrati, a onda se i osvajaju bodovi”, zaključio je Dinamov igrač.