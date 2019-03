MODRA BAJKA JE ZAVRŠILA, IGRAČI SVE PROKOMENTIRALI: Evo zbog čega žale Dinamovi nogometaši i što je obećao njihov trener

View this post on Instagram

KRAJ! Benfica – Dinamo 3:0 (AGG 3:1) ⚽️ U Lisabonu staje povijesni europski put Dinama za ovu sezonu! Čekali smo na proljeće u Europi 49 godina, a vi ste nam sa stožerom dali i više od toga. Glave gore dečki, vi ste naši pobjednici! 🙏💙🦁 // The end of our historical #UEL roadtrip this season… We are proud of you guys! @EuropaLeague 📷 Pixsell/Goran Stanzl #dzg #dinamo #zagreb #uel #hrvatska #croatia #football