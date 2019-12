MNOGIMA NEĆE BITI JASNO: Kako je moguće da je Dinamo među deset najuspješnijih klubova ovog desetljeća u Europi?

UEFA je uvrstila zagrebački klub na ljestvicu deset najuspješnijih u ovom desetljeću

Financijski pa i rezultatski, iako su ispali iz Lige prvaka, Dinamu bi ova sezona mogla biti jedna od najboljih u cjelokupnoj povijesti. Ranije ove godine igrali su osminu finala Europa lige, zatim su osvojili prvenstvo, pa prošli u grupnu fazu Lige prvaka gdje su pak uzeli pet bodova u okršajima s Atalantom i Šahtarom, sa Cityjem nažalost nisu uspjeli, te su na koncu uprihodili gotovo 30 milijuna eura.

Do kraja aktualne sezone mogao bi Dinamo zaraditi još puno više jer samo za Danija Olma mogu dobiti minimalno 40 milijuna eura… Činjenica je, Dinamo, iako mnogi to ne žele prihvatiti ili će prihvatiti, ali uz veliku dozu cinizma i skepse, polako postaje dio europske elite. Ne kažemo to mi, već je to potvrdila i sama UEFA. A ako vam njihovo mišljenje nije mjerodavno, onda ne znamo čije je.

Među najboljima u Europi

Dakle, krovna europska nogometna organizacija uvrstila je zagrebački klub na ljestvicu deset najuspješnijih u ovom desetljeću. UEFA je posložila rang-ljestvicu prema broju osvojenih bodova u svim europskim natjecanjima, a Dinamo je na toj ljestvici zauzeo deseto mjesto.

“Modri” su pak prema odigranih europskih utakmica u ovom desetljeću četvrti klub Europe. Dinamo je odigrao 80 utakmica, a samo su Real (116), Bayern (115) i Barcelona (114) odigrali više. UEFA je svakom klubu dala tri boda za pobjedu te bod za remi, a Dinamo je po toj računici deset najuspješniji klub u Europi.

U to su se ubrajale i kvalifikacijske utakmice, a dobro je primijetiti kako je Dinamo u četiri utakmice više zabio tek pogodak manje od Juventusa, no Stara dama nije igrala kvalifikacije i nije imala baš tako lagane protivnike kao Dinamo. Bilo kako bilo, Dinamo se ugurao u Top 10 najuspješnijih klubova Europe u prošlom desetljeću i na tome im zaista treba čestitati.