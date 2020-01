MNOGIMA JE PROMAKAO NEVJEROJATAN DETALJ: Modrić i društvo nisu slučajno odigrali epski meč. Nešto se promijenilo u Realu

Real je poritiv Valencije odigrao doista posebnu utakmicu

Nogometaši Real Madrida izborili su plasman u finale španjolskog Superkupa nakon što su u prvom polufinalnom susretu u saudijskom gradu Jeddhi pobijedili Valenciju s 3-1, a među strijelce se upisao i Luka Modrić. “Kraljevski klub” je gotovo rutinski stigao do pobjede protiv “Šišmiša” kojima je to bio prvi poraz u zadnjih osam susreta u svim natjecanjima.

Golove za Real zabili su Toni Kroos, Isco i Luka Modrić, dok je za Valenciju zabio Dani Parejo iz kaznenog udarca u drugoj minuti sudačke nadoknade. U drugom polufinalnom susretu u četvrtak se sastaju Barcelona i Atletico Madrid, a finale je 12. siječnja.

[VIDEO] DOKTORSKI POGODAK LUKE MODRIĆA: Pogledajte kako je izbacio obranu i pogodio za veliku pobjedu Reala

“Kraljevski klub” je poveo u 15. minuti nevjerojatnim golom Tonija Kroosa iz kornera. Njemački veznjak je iskoristio nepažnju vratara Jamumea Domenecha i na brzinu izveo korner pogodivši vrata Valencije. Na 2-0 povisio je Isco u 39. minuti iz akcije u kojoj je sudjelovao i Luka Modrić. Federico Valverde je ušao u kazneni prostor i povratnom loptom uposlio Modrića koji je odmah pucao. Njegov je udarac završio u bloku, a Isco je odbijanac pospremio u gol.

Odličnu igru Modrić je okrunio pogotkom za 3-0 u 65. minuti. Isco je ukrao loptu produživši do Jovića koji je uposlio kapetana Vatrenih. Modrić je ušao u kazneni prostor i između dva suparnička igrača vanjskom felšom fantastično pogodio za 3-0. Bio je to njegov peti pogodak ove sezone, a igrao je do 77. minute kada ga je zamijenio James Rodriguez. U posljednjim trenucima susreta Parejo je iz kaznenog udarca ublažio poraz Valencije.

Neki novi Real?

Međutim, Real je poritiv Valencije odigrao doista posebnu utakmicu. Naime, Zinedine Zidane se odlučio zaigrati bez krila, odnosno s čak pet srednjih veznih. Igrao je u formaciji 4-3-2-1, takozvanom “božićnom drvcu” u kojem su dvije isturene polušpice bili Modrić i Isco, ali su operirali i sijali strah po međuprostoru, stvaraki pritisak na srednju i zadnju liniju Valencije, te se na koncu upisali među strijelce.

“Da, mogli smo igrati s krilima, ali odlučio sam da Isco i Modrić dobiju priliku više operirati u sredini. Najvažnije nam je bilo stvarati visoki pririsak i kvalitetno distribuirati loptu. Htjeli smo nauditi protivniku već od samog početka i sve smo interpretirali kako treba”, rekao je Zidane nakon utakmice.

“Uvijek volimo isprobati nove stvari. U sljedećoj ćemo utakmici probati nešto novo. No, ne treba se sada zanositi. Svi su bili na dobroj razini, sve je u redu, ali nismo još ništa osvojili”, naglasio je Zidane.

Zidane je konačno dao priliku Iscu i ovaj je odmah pokazao da mu je mjesto baš tu gdje je. “Ma nemam ja ulogu u Iscovom oporavku, ali mi je jako drago. On ima jaku osobnost i želi igrati, ne bježi od odgovornosti”, veli Zidane. Što je s Lukom Jovićem? Mladi Srbin opet nije iskoristio prilike i golgeterska suša traje? Zidane veli kako nema veze što ne zabija baš zato što sve ostale zadaće obavlja dobro. “Odigrao je on dobru utakmicu, bez obzira što nije zabio. Puno radi i znam da bi bio sretniji da je zabio, ali daje sve od sebe na terenu i to je odlično”, zaključio je Zidane.

Po prvi puta nakon nekog vremena Real je izgledao konkretno, kao da ima smisao i viziju, gotovo je nemoguće izdvojiti najboljeg igrača na utakmici s Valencijom, a to je u stvari i poanta. Cijela momčad odigrala je vrhunski i svatko je na neki način došao do izražaja, baš onako kako bi trebalo i biti. Tko zna, možda nam stiže neki novi Real…