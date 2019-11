MNOGI OVO NISU VIDJELI, A UPRAVO JE TO BIO KLJUČ PROTIV ATALANTE: ‘Uloga njih dvojice je bila najbitnija, zato je Ademi patio u igri’

‘U ovoj utakmici ključna je bila ta uloga More i Ademija. Da je Moro igrao, Ademi bio imao sasvim drugačiju ulogu’

Atalanta je sinoć na San Siru protiv Dinama pokazala da je itekako opasna momčad i da je u prvoj utakmici na Maksimiru podcijenila Plave. Prvak Hrvatske, s druge strane, sve ono što ga je dosad krasilo u europskim utakmicama, nedostajalo mu je u Milanu. Protiv Atalante su Plavi podsjetili na loše izdanje u Trondheimu, koje je tada ipak dobro završilo, kao i na neka prijašnja u Ligi prvaka kad nisu baš bili konkurenti. Požrtvovni su bili, ali sjetimo se i ranije da su se trudili, pa na kraju izgubili.

Dinamova slabost – odraz odlične igre Talijana

No, ono što je bitno u ovoj priči naglasiti da je Dinamova slabost bila odraz odlične igre Talijana, koji su bili silno motivirani uzvratiti Dinamu za maksimirski debakl. Bila je to njihova dužnost prema sebi i navijačima. Također, čitavu utakmicu stajali su blizu Bjeličinih igrača, vršili presing, pa su imali puno prostora među linijama koje su vješto koristili…

PROTIV ATALANTE SU ESKALIRALI PROBLEMI U IGRI DINAMA: ‘Takvo što je nedopustivo. Jako je neozbiljno reagirao, a Ademija su ostavili samog’

Uz to, Dinamo je već u ranijoj fazi ostao u problemima u obrani, nakon što su žute kartone dobili Perić i Theophile – Catherine. Ušli su Zagrepčani vrlo loše u utakmicu i taj je loš ulazak zapravo i uvjetovao daljnja zbivanja na travnjaku. Puno pogrešaka, dekoncetracije, igrači su djelovali umorno, kao da su im noge bile teške, očito je da tu nije bilo svježine koja je potrebna da se zadovolji vrhunski nivo u Ligi prvaka, a kad nema svježine nema niti dinamike u igri, agresije, trke i realizacije visokog presinga…

‘Atalanta je pokazala moć za koju smo svi znali da ju ima i koju prezentira u Italiji’

“Atalanta je pokazala moć za koju smo svi znali da ju ima i koju prezentira u Italiji. Talijani dinamovcima nisu dali razviti igru. Visoko su radili presing i na loptu i na igrače. Uz to, dva stopera Dinama brzo su dobili žute kartone, a to znači da se on u startu odmah nevjesno povlači. A Atalanta je baš tu jaka. Imaju dvije polušpice koje jako dobro koriste te prostore između linija. Tu su stvarali izuzetno puno prilika. Nisu Plavima dali da povežu dva, tri pasa. U redu, bilo je tu nekih bljeskova, ali sve je to bilo premalo za nešto više od poraza od 2:0″, kazao nam je trener Intera iz Zaprešića Samir Toplak i dodao:

“Linije Dinama su bile dosta udaljene. Nije tu bilo kompaktnosti među njima, kao niti gustoće. S tim da su dva beka bili ispod nivoa u obrani. Kad to sve zbrojimo i oduzmemo, dogodi se takva utakmica. Meni je o tome lako govoriti jer smo mi u Interu u puno situacija igrali. Recimo, kad igramo protiv jačeg protivnika u HNL-u, točno znam što se događa i koliko si tada nemoćan. Olmo je bio totalno odsječen, Petković je dao sve od sebe. Bilo je tu premalo priključka. Jednostavno, Atalanta ih je pregazila”.

‘U ovoj utakmici ključna je bila ta uloga More i Ademija’

Izgubili smo i bitku u veznom redu. Petković i Oršić nisu dobivali loptu prema naprijed, vidjelo se koliko je nedostajao kartonirani Nikola Moro…

“Gledajte, onaj tunel Ivanušcu što je prodao Gomez i postigao gol, to je djelo klasnog igrača, ultra igrača, jednostavno najboljeg igrača na terenu. Nije Luka Ivanučec kriv za drugi gol, dečko je hrabar, prva mu je ovo bila utakmica u Ligi prvaka u kojoj je startao od prve minute. Ovo mu je bila jedna velika škola. U ovoj utakmici ključna je bila ta uloga More i Ademija. Da je Moro igrao, Ademi bio imao sasvim drugačiju ulogu. Ademi je savršen stroj, ali točno se moglo vidjeti da je trenirao samo za ovu utakmicu.

Znam dobro kakvu je ozljedu imao, ali vidjelo se da zbog neadekvatnog treninga nije bio na tom nivou, pogotovo kad nije bilo More koji bi mu osigurao dobar pas i čuvao leđa. Tada Ademijeva agresija prema naprijed dolazi do izražaja”, objašnjava nam Samir Toplak i na naše pitanje može li Dinamo eventualno u posljednjem kolu iznenaditI City u Maksimiru, u što ulazi i neriješeni rezultat, te na kraju izboriti proljeće u Europi (barem u EL, ako ne u osmini finala LP), kazao nam je:

‘City je veliki favorit, ali sve je moguće’

“City je veliki favorit, u to nema nikakve dileme, pogotovo bez dva važna stopera Perića i Theophilea – Catherinea bez kojih se teško braniti, a protiv Građana će se Dinamo morati puno braniti. To je ključno. No, i u derbiju Dinama i Hajduka vidjeli smo da su Plavi pregazli Bijele, pa je susret završio 1:1. Tako da je sve moguće. No, i ovo što je Dinamo do sad napravio, da je netko to prognozirao prije, ma ni najveći optimist to ne bi predviđao”, zaključio je Samir Toplak.