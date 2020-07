MLADI VELŠKI REPREZENTATIVAC NAPRAVIO ‘SMRTNI GRIJEH’: Čitava Njemačka bruji o njemu; Izazvao je oluju komentara i nezadovoljstva

Mladi velški nogometni reprezentativac i član Schalkea Rabbi Matondo (19) našao se u problemima nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se vidi kako vježba u dresu konkurentske Borussije Dortmund.

Njegov post na Instagramu izazvao je ‘oluju komentara’ bijesnih navijača, ali i nekolicine bivših igrača momčadi iz Gelsenkirchena. Oglasio se i klub.

#Wales forward Rabbi Matondo issued an apology on Wednesday to supporters of his Bundesliga club #Schalke over a social media post of him training in a Cardiff gym wearing the shirt of arch rivals Borussia Dortmund. #Bundesliga #BorussiaDortmund #RabbiMatondo pic.twitter.com/ijFqANq62B

