MLADI VATRENI U PETAK IGRAJU UTAKMICU GENERACIJE: Nikola Vlašić izjavom zapalio naciju uoči ‘utakmice svih utakmica’

‘Ova generacija ima svijetlu budućnost’

Pred mladom hrvatskom nogometnom reprezentacijom U-21 je odlučujući je kvalifikacijski susret protiv Grčke za odlazak na Europsko prvenstvo koji se u petak u 18 sati igra na stadionu Aldo Drosina u Puli.

Naime, nakon što su prije mjesec dana savladali Bjelorusiju (4:0) u Grodnom, dva kola prije kraja kvalifikacija za Europsko prvenstvo zadržali su pravo sami odlučivati o svojoj sudbini. Pobijede li obje utakmice i to Grčku u petak u Puli te reprezentaciju San Marina u gostima 15. listopada, ostvarit će izravan plasman na europsku smotru.

Želimo da odigraju kao protiv Bjelorusije

Bude li momčad na razini izvedbe protiv bjeloruskih vršnjaka, izbornik Nenad Gračan ne mora strahovati, pogotovo ako na istoj razini bude Nikola Vlašić, bez konkurencije najbolji igrač susreta u Grodnom, trostruki asistent u uvjerljivom trijumfu.

“Mislim da smo još jednom kao momčad potvrdili svoju kvalitetu, a naravno da ova generacija ima svijetlu budućnost. Mene zapravo najviše raduje način na koji smo igrali, tu se vidjelo koliko smo zreli. Sve smo situacije rješavali kroz pas, čak i pred našim vratima, to je ono najbolje od svega. Jako sam ponosan na to kako smo odigrali tu utakmicu te vjerujem da ćemo to ponoviti i u petak u Puli”, kazao je Nikola Vlašić s novinarima u Medulinu prije večernjeg treninga.

‘Pobjeda nam osigurava izravan plasman’

“Pobjeda nam osigurava izravan plasman, a već sad smo među najboljim drugoplasiranim momčadima koje će plasman na EURO tražiti kroz play-off. Međutim, ja vjerujem da će se dogoditi ovo prvo. To je najbitnija utakmica ove generacije i obveza je svih nas da tu utakmicu pobijedimo”, fantastično je kazao Nikola Vlašić koji će ovom izjavom, u kojoj se može očitati sva ozbiljnost i fokusiranost U-21 reprezentativaca uoči Grčke, dodatno napaliti navijače da dođu u petak na Aldo Drosinu i pruže podršku našoj izabranoj vrsti do 21 godine…

“Plasman na Euro bi za ovu generaciju značilo mnogo za svakog igrača ali i jedna vrst odskočne daske neovisno o tome što mnogi već igraju u renomiranim klubovima. Mi odlučujemo u petak o svemu, ako uđemo u utakmicu ozbiljno i odgovorno onda nema straha jer smatra da smo kvalitetniji od Grka”, poručio je Vlašić.

‘Oko sastava nemam dvojbi’

Izbornik Nenad Gračan kazao je kako grčka reprezentacija nije toliko kvalitetna koliko je neugodna, čvrsta i disciplinirana.

“U bloku se brane, brzo izlaze prema tome mi moramo ponajviše voditi računa o njihovim kontrama i polukontrama. Moramo biti u rasporedu da nam se ne događa da ispadnemo previsoko. Oko sastava nemam dvojbi, svi su zdravi, no svatko tko bude igrao dat će svoj maksimum kako bi ostvarili uspjeh. Svi su koncentrirani i s nestrpljenjem očekuju susret”, istaknuo je Gračan koji očekuje i veliku podrška s pulskih tribina.